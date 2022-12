La gira de RBD ya está más que confirmada para el próximo 2023 y como era de esperarse, entre la emoción de los fans los memes están a la orden del día.

Este 19 de diciembre del 2022, los exintegrantes de RBD han sorprendido a todos sus fans al anunciar una nueva gira para el 2023 y los memes no se han hecho esperar.

Aunque las fechas de los conciertos para la nueva gira de RBD en 2023 se desconocen o los lugares que visitarán, la emoción de los fans está a flor de piel, tal y como expresan sus memes.

Pues este regreso triunfal de RBD a los escenarios, banda que salió de la telenovela creada por Televisa, estará de vuelta a 18 años de haber iniciado dicho proyecto.

Los memes y los fans de RBD no pueden con la emoción del regreso de Rebelde

RBD ha anunciado una nueva gira musical para el próximo 2023, y sí, tanto los fans como los memes no pueden con tanta emoción en las redes sociales, banda que es conformada por:

Dulce María de 37 años de edad

Anahí de 39 años de edad

Maite Perroni de 39 años de edad

Christopher Uckerman de 36 años de edad

Christian Chavez de 39 años de edad

Ellos ya han cambiado de hecho su foto de perfil por el escudo tras confirmar que RBD regresará a los escenarios para el próximo 2023, y los memes lo saben.

Pues la emoción de todos los fans alrededor del mundo y los memes por supuesto, aseguran que no pueden con la emoción de ver nuevamente a RBD en los escenarios.

Los memes de la gira de RBD 2023 inundan las redes (Especial )

Memes critican a Alfonso Herrera por no regresar con los demás RBD

No obstante, entre la emoción de los fans y los memes que suponen este icónico regreso de RBD, hay quienes están criticando fuertemente a Afonso Herrera de 39 años de edad.

Pues hasta el momento, ha sido el único ex integrante de RBD que no ha confirmado su regreso ni modificado su fotografía de perfil.

Lo que ha hecho pensar a los fans de RBD que una vez más, Poncho Herrera no se sumará al regreso de la banda a los escenarios.

De momento y aunque Alfonso Herrera no haya confirmado su participación para la gira de RBD, los memes y los usuarios no han permitido que eso les quite la emoción de volver a ver a su banda favorita reunida una vez más.

Los memes de la gira de RBD 2023 inundan las redes (Especial )

