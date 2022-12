¿Anahí es la única talentosa? Ventaneando aprovecha regreso de RBD para criticarlos y cuestionan si tendrán el éxito que esperan pues han pasado varios años de su despedida.

Tras el anuncio de la gira de RBD en 2023, muchos usuarios han expresado su deseo de poder recordar los grandes éxitos de la agrupación. Sin embargo, en Ventaneando dudan que vayan a triunfar como otros rencuentros.

Durante el programa Ventaneando hablaron sobre el regreso de RBD a18 años de haber iniciado el proyecto. Daniel Bisogno de 49 años de edad aseguró que la única talentosa es Anahí.

Tras varios rumores y luego del sinfín de peticiones por parte de sus seguidores, el lunes 19 de diciembre se confirmó la gira de RBD 2023.

A 14 años de su último concierto en Madrid, RBD regresará a los escenarios para el próximo año. Sin embargo lo harán sin todos los integrantes ya que el gran ausente será Poncho Herrera de 39 años de edad.

Pero será la primera vez que los fanáticos de RBD puedan disfrutar a la mayoría de sus integrantes ya que en su concierto vía streaming llamado “Ser o Parecer” solo estuvieron cuatro de sus seis integrantes.

En esta ocasión estarán presentes en el reencuentro:

Durante el programa Ventaneando se habló sobre la euforia que causó el regreso de RBD. Pero los conductores de la emisión aprovecharon para criticar a la agrupación que se formó en 2004.

Daniel Bisogno señaló que la única talentosa de RBD es Anahí y de ahí Dulce María, sin embargo cuestionó el talento en la música de los otros integrantes.

“A mí me interesa Anahí, fuera de Anahí hay una carencia de talento inenarrable. Anahí es la única talentosa de ese grupo y la poetisa (Dulce María) tiene lo suyo”

Durante su intervención, Daniel Bisogno señaló que RBD es un “grupo de ínfima categoría”. Además, destacó que Christopher Uckermann es un buen actor, pero no tiene talento para la música.

“Me refiero como cantantes, porque Christopher von Uckermann me gusta como actor, lo que le he visto en Kdabra en otras cosas me parece que lo ha hecho bien, pero es un grupo de ínfima categoría”

Daniel Bisogno