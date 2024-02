Recuerdan penosa frase que Daniel Bisogno -de 50 años de edad- dijo a Edith González en su peor momento.

Daniel Bisogno ha sido tendencia en los últimos días, debido a su delicado estado de salud.

La situación de Daniel Bisogno ha dividido opiniones en redes sociales, pues hay quienes le desean lo mejor y otros recuerdan que ha sido una persona muy burlona.

Daniel Bisogno se ha destacado por hacer polémicos comentarios en Ventaneando y suele tener un humor negro a la hora de hablar de los famosos.

En 2010, Edith González -quien murió a los 54 años de edad- cambió de televisora para trabajar en TV Azteca y su llegada fue anunciada con ‘bombo y platillo’.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda -de 58 años de edad- Daniel Bisogno recuerda que cuando vio que la llegada de Edith González era celebrada por lo alto, quiso hacer una broma.

“Estaba en el tenorio y veo cómo anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter ‘se recibe cascajo’, y no, olvídate, hasta la fecha no me habla Edith González”

