¿Pati Chapoy ha mentido sobre salud de Daniel Bisogno? Exponen como la titular de Ventaneando se contradice al hablar sobre el estado del conductor.

Daniel Bisogno -de 50 años de edad- volvió a alarmar a sus seguidores luego de que se reveló que había sido nuevamente hospitalizado.

En medio de todas las especulaciones, Pati Chapoy -de 74 años de edad- intentó calmar todos los chismes al asegurar que Daniel Bisogno se encontraba bien.

Sin embargo, Pati Chapoy terminó siendo exhibida y es que a través de las redes sociales se compartió un video en donde muestra cómo se ha contradicho.

Y es que en Ventaneando Pati Chapoy minimizó la hospitalización de Daniel Bisogno, dando a entender que pronto saldría y se iría a su casa.

Pero después confirmó que Daniel Bisogno si tiene un problema más serio de salud, ¿será que Pati Chapoy está mintiendo?

Daniel Bisogno se encuentra en medio de la controversia, luego de que el pasado 9 de febrero se dio a conocer que el conductor de Ventaneando se encontraba hospitalizado.

La noticia alarmó a sus seguidores y es que durante el 2023, Daniel Bisogno fue hospitalizado en dos ocasiones e incluso confesó que su vida estuvo en riesgo.

En medio de todas las especulaciones, Pati Chapoy rompió el silencio y habló sobre el estado de salud de Daniel Bisogno para evitar especulaciones.

Pero, Pati Chapoy ya había sido exhibida y es que en un video se compartió como se ha contradicho con sus declaraciones sobre el estado de salud de Daniel Bisogno.

A través de la cuenta de X (antes Twitter) de La Tía Sandra, se mostró un video de cómo Pati Chapoy se ha desmentido cuando se le cuestiona sobre la hospitalización del conductor de Ventaneando.

En la primera parte se muestra las declaraciones que Pati Chapoy dio en Ventaneando durante la emisión del 9 de febrero.

En ese momento, Pati Chapoy afirmó que Daniel Bisogno se encuentra bien y que había ido al hospital para realizarse sus revisiones de rutina.

Pati Chapoy destacó que se había comunicado con Daniel Bisgno y se encontraba esperando que le realizarán unos estudios.

En su intervención Pati Chapoy recalcó que todo se encontraba bien y su compañero no estaba en riesgo, por lo que probablemente se quedaría el fin de semana para descansar.

“A través de Ventaneando les vamos a seguir informando cómo está, el día de hoy sigue ingresado, está bien, en la mañana le hicieron ciertos procedimientos y salió muy bien, seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía porque no me lo ha reportado”

Pati Chapoy