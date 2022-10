Mhoni Vidente reveló que “le reventaron el hocico” por hacer algo que no debía. ¿Quién se atrevió a hacer tal cosa?, ¿qué falta cometió la pitonisa cubana?

Mhoni Vidente es reconocida como una de las astrologas más acertadas de México, pues ha predicho parece haber predicho importantes sucesos históricos y en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, Mhoni Vidente también ha reconocido que en el aspecto personal no suele ser tan acertada, pues ha vivido episodios de violencia que parece justificar, afirmando que sólo así se ha convendido de erradicar hábitos que le eran dañinos.

El jueves 27 de octubre, Mhoni Vidente dio a conocer en directo los horóscopos del fin de semana a través de su canal de YouTube.

Mientras daba sus predicciones para el signo de sagitario, Mhoni Vidente le recomendó a su audiencia ser prudente, evitar platicar sus planes y alejarse de personas que no muestran interés por ellos o que por el contrario, lo hacen de una forma nociva.

En ese sentido, Mhoni Vidente se refirió a las personas que suelen revisar el teléfono celular de sus parejas, costumbre que reconoció, ella misma tenía hace tiempo, pero que le quitaron de mala manera:

Mhoni Vidente reveló que la agresión la vivió a manos de una antigua pareja y, lejos de condenar que ejercieran violencia en su contra, la justificó, afirmando que sólo así pudo quitarse un mal hábito.

“Me vió una vez un exnovio, un exmarido y me dijo, ‘¿qué estás haciendo, Mhoni?’, ‘estaba viendo tu celular’. Agarró el celular y me lo reventó en el hocico, acabe con el hocico así [inflamado]. Última vez y se me quitaron las mañas, ni modo, por estar viendo lo que no me importa, porque no es mío”

Mhoni Vidente