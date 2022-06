La actriz mexicana Rebecca Jones, ha dado de qué hablar en los últimos días, pues algunos medios de comunicación señalaron que tiene cáncer nuevamente.

Sin embargo, Rebecca Jones dejó claro que está perfectamente bien de salud y trabajando en nuevos proyectos.

Fue en una entrevista para TV Azteca, donde la actriz expuso que actualmente está “haciendo todo lo posible por llevar a las mujeres una esperanza de vida rodeada de la palabra cáncer que tanta gente teme”.

“Estoy bien de salud, sino no podría hacer todo lo que he hecho en teatro, televisión, y ahora voy a comenzar un proyecto que me tiene contenta”, reveló.

Rebecca Jones (@la_rebeccajones)

Rebecca Jones se expresa decepcionada por los medios de comunicación que lucran chismes referentes a su salud

Rebecca Jones compartió que “es decepcionante y triste que haya medios que lucran con eso”

“Se me hace una falta de irresponsabilidad enorme. Estoy muy indignada, se me hace una falta de irresponsabilidad hacia el público, principalmente a las mujeres”, expresó Rebecca Jones.

Finalmente, reiteró que el cáncer no volvió y se dijo feliz por continuar haciendo acciones altruistas ante la lucha contra el cáncer.

Cabe señalar que es un tema importante para Rebecca Jones, quien en los últimos años se ha dedicado a apoyar a las víctimas de dicha enfermedad, incluso aconsejó a Susana Dosamantes en torno al tema, pues la actriz tiene cáncer de pancreas.

“Estoy muy bien de salud y muy contenta. Los medios en general son muy respetuosos, particularmente ustedes, pero hay pocos que se atreven a hacer lo que hizo esa revista”, dijo.

Para concluir, Rebecca Jones aseguró que algunos medios de comunicación sienten “coraje” por haber dado la exclusiva sobre su enfermedad a Pati Chapoy en su momento.

La actriz señaló que, es debido a ello que la prensa ha decidido crear un rumor sobre el regreso del cáncer, que es un tema sensible para ella.

“Fue contigo y a través de ti que el mundo se enteró... eso les dio mucho coraje y no han dejado de molestarme”, dijo Rebecca Jones para concluir.