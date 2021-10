Reaparece presunta hija no reconocida de Vicente Fernández

Recientemente la presunta hija no reconocida de Vicente Fernández, una mujer llamada Ana Lilia Aréchiga, exigió ver al cantante mexicano.

Y es que tras haber permanecido ya varias semanas hospitalizado la mujer dijo querer comprobar la salud de su padre.

Exige ver a Vicente Fernández

Durante una entrevista en exclusiva para el programa ‘Hoy’, Ana Lilia Aréchiga la hija no reconocida del cantante, pidió ver a Vicente Fernández .

Y dijo haber buscado a su padre, Vicente Fernández, debido a que le preocupa el estado de salud de este, a pesar de no tener ninguna clase de acercamiento.

Pues Ana Lilia Aréchiga informó que vive en Los Ángeles, Estados Unidos y que ella fue concebida antes de que el charro de Huentitán llegara a la cima de la fama.

Resaltó que ella no está buscando dinero del famoso, ya que no lo necesita; sin embargo, quiere ver a Vicente Fernández quien esta en el hospital de Guadalajara, Jalisco.

“Ese señor es mi padre desde que no era nadie. Las regalías son de la esposa y de los hijos. No necesito su dinero, no me hace falta su dinero” Ana Lilia Aréchiga

¿Vicente Fernández tiene una hija no reconocida?

De acuerdo con las declaraciones de Ana Lilia Aréchiga brindada durante el año 2015, ella nació en Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo ella fue producto de una aventura de Vicente Fernández por lo cual no la reconoció y se casó con su hoy esposa, Doña Cuquita.

Asimismo dijo haber intentado acercarse a Vicente Jr. para contarle su historia, pero dijo los sus hermanos no se la hicieron llegar al artista.

Ella dijo eso se debía que la familia le preocupaba la herencia del cantante de regional mexicano, la cual reafirma no le interesa.

Sobre el porqué no utiliza el apellido de nombre de Vicente Fernández, dijo no le causa interés además de que le gusta el que tiene actualmente, por lo cual aseguró no va a cambiarlo.