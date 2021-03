Frente a medios de comunicación, Vicente Fernández Jr. reiteró el apoyo a su padre, quien fue acusado de abuso sexual.

Luego de la polémica que se generó por las acusaciones en contra de Vicente Fernández, de haber hecho tocamientos indebidos a sus fanáticas, además de que Lupita Castro aseguró que el cantante abusó sexualmente de ella, Vicente Fernández Jr. nuevamente salió en defensa de su padre, de quien dice estar muy orgulloso.

En un encuentro con medios de comunicación, Vicente Fernández Jr. fue cuestionado sobre los señalamientos de las mujeres que afirman ser víctimas de abuso del ‘Charro de Huentitán’ , por lo que respondió que el hablar de una persona para sacar algún beneficio de la misma está bien.

“Cuando me tocó nacer donde me tocó nacer, alguna vez vi una entrevista de María Félix. ‘Si tienen que hablar para sacar algo de beneficio de mí, que lo hagan, pero no es cuestión de uno’”. Vicente Fernández Jr.

Asimismo, Vicente Fernández Jr. recordó la controversial entrevista que concedió su padre a Mara Patricia Castañeda , indicando que el famoso cantante se encuentra bien, a pesar de las acusaciones.

“Con la cara por delante, con los ojos enfrente y bien abiertos, dando la cara a los medios de comunicación como lo hizo en la entrevista donde se disculpó”. Vicente Fernández Jr.

Es así que el primogénito de Vicente Fernández, quien busca un cargo político en Jalisco, en las próximas elecciones 2021, dijo sentirse orgulloso de ser miembro de su familia.

“Es humano como todos nosotros, porque tiene aciertos, tiene errores, pero orgullosamente llevo su sangre y orgullosamente nos pone el ejemplo en las buenas y en las malas”. Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr. reacciona a la controversia de Pepillo Origel

Por otro lado, a Vicente Fernández Jr. le preguntaron sobre la controversia que gira en torno a Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien en las últimas semanas ha dado de qué hablar tras recibir la primera y segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en Miami, Florida, Estados Unidos.

“Cada quien ve lo mejor por su salud y como cualquier ciudadano puede dar el ejemplo de invitar a la gente a que lo mejor que podemos hacer globalmente es vacunarnos todos, por el bien de todos”. Vicente Fernández Jr.