No solo RBD, el compositor Raymix reveló que él también vivió una mala experiencia con Guillermo Rosas, el ex mánager auditado por la agrupación.

A través de un encuentro con medios de comunicación, Raymix contó que se llevó un mal sabor de boca al trabajar con Guillermo Rosas.

Y es que recordemos que Guillermo Rosas es conocido por ser el ex mánager de RBD, aunque más bien fue socio de la agrupación en la gira del reencuentro, pero terminó destituido por malos manejos de dinero.

A pesar de que existen dos versiones sobre las auditorías a Guillermo Rosas, queda claro que RBD no es el único que se sintió incómodo por cómo maneja los números el mánager.

Raymix reveló que desde hace algunos meses no tiene mánager que le maneje su carrera musical, pues dijo que para él todos son pésimos, pues hasta tuvo una mala experiencia con Guillermo Rosas.

Desde antes de que terminara Soy Rebelde World Tour, ya se hablaba de que Guillermo Rosas había sido retirado de su puesto en la gira por el mal manejo de dinero.

Y es que parece que no es la primera vez que Guillermo Rosas levanta sospechas por cómo trabaja como mánager con los artistas, solo que no todos se logran salvar.

En una entrevista con Raymix mostrada por Edén Dorantes, el compositor contó que le quiso dar una segunda oportunidad a los mánagers con Guillermo Rosas.

Sin embargo, a Raymix le llegaron banderas rojas que hicieron que terminara su relación laboral con el exmánager de RBD.

Según lo explicado por Raymix, estaba Guillermo Rosas fue su mánager por un año, pero el manejo del dinero hizo que terminaran relaciones.

El compositor señaló que si bien Guillermo Rosas fungiría como su mánager, Raymix le pedía ser el encargado de recibir su dinero y pagar al equipo de este y otros proveedores.

Sin embargo, la empresa de Guillermo Rosas se negó a trabajar de esa forma, pues le dijo a Raymix que él debía recibir el dinero y encargarse de pagar al resto del equipo, de modo que la relación laboral se concluyó.

“Estuve con el mánager de RBD, Guillermo Rosas, como por un año, pero no me acomodé (...) Lo que pasa es que su manera de trabajar era que él cobraba y él me pagaba a mí y yo le dije - Yo cobro yo le pago al mánager, a la disquera y los implicados, pero yo soy el que va a cobrar.

Me dijo que esa manera no era como él trabajaba y ya mejor no seguimos trabajando”.

Raymix, cantante.