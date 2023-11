¿Raúl Araiza ya quiere ser abuelo? En plena celebración de su cumpleaños número 58, el conductor de Hoy ya tiene perfectamente claro cuál sería su mejor regalo.

Este martes 14 de noviembre Raúl Araiza se encuentra celebrando sus 58 años de edad, por lo que en el programa Hoy se hizo un gran festejo en donde sus compañeros lo apapacharon.

Raúl Araiza ha sido muy abierto con sus adicciones, por lo que al empezar un nuevo año de vida confesó que le gustaría tener como regalo.

En un encuentro con varios medios de comunicación Raúl Araiza confesó que hay algo que le gustaría mucho, pero no depende de él.

Y es que Raúl Araiza reveló que ya se encuentra en edad para convertirse en abuelo, pero será que ¿ya está presionando a sus hijas?

Este martes 14 de noviembre, el programa Hoy se vistió de manteles largos y es que celebraron el cumpleaños de Raúl Araiza.

Desde el inicio del programa, los conductores de Hoy se mostraron muy felices con la fiesta por el cumpleaños número 58 de Raúl Araiza.

Aunque los conductores de Hoy no dudaron en consentir a Raúl Araiza, sin embargo también no faltaron las burlas hacia el presentador.

A su salida de la televisora, Raúl Araiza conversó con varios medios de comunicación en donde habló sobre cómo se siente en esta nueva etapa de su vida.

En el video compartido por Edén Dorantes, Raúl Araiza confesó que se encuentra en una buena etapa de su vida ya que ha logrado tener un equilibrio entre su vida personal y laboral.

Luego de los excesos que tuvo en su juventud, Raúl Araiza confesó que ya está madurando a sus 58 años por lo que ya se siente listo para una nueva etapa de su vida.

Y es que Raúl Araiza confesó que uno de sus grandes deseos es convertirse en abuelo.

“El regalo que no he recibido todavía es ser abuelo”

Raúl Araiza destacó que pese a sus deseos, sabe que sus hijas no tienen en planes por ahora convertirse en madres por lo que sabe que podría llevar tiempo para que tenga un nieto.

Aunque quiere ser abuelo, Raúl Araiza señaló que no presiona a sus hijas pues sabe que tendrá un nieto hasta que ellas quieran.

“Ese sería un gran regalo de mis hijas, no hay presión, pero ese estaría padre. Los hijos ya no son de muchos hijos, con que tengan uno o dos lo que sea. Si no, no importa”

Raúl Araiza