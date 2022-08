Raúl Araiza encontró en la droga a su mejor amigo; así lo narró a su regreso al programa Hoy. En medio de especulaciones sobre su estado de salud el conductor habló sobre lo que pasó en estos últimos días.

Luego de que una revista de espectáculos publicó que Raúl Araiza de 57 años de edad se había internado en una clínica de rehabilitación por voluntad propia, han surgido varias especulaciones sobre su estado de salud.

Para calmar la polémica en torno a su estado de salud, Raúl Araiza compartió cómo ha lidiado con sus adicciones y el motivo por el que decidió internarse.

Raúl Araiza se queda un año más en el programa Hoy (@negroaraiza / Instagram)

Pese a sus problemas, Raúl Araiza siempre ha intentado mostrar una buena cara

Raúl Araiza se ha convertido en uno de los conductores más populares del programa Hoy, es por ello por lo que alarmó a sus seguidores cuando se ausentó del matutino.

Desde el pasado 21 de julio Raúl Araiza se ausentó del programa Hoy, aunque se creía que se encontraba de vacaciones una revista publicó que se encontraba en una clínica de rehabilitación.

A través de su cuenta de Instagram Raúl Araiza compartió que se encontraba mejor, sin embargo fue en su regreso al programa Hoy donde se sinceró sobre sus adicciones.

Durante la sección César Lozano, Raúl Araiza confirmó que se encontraba en un centro de rehabilitación para recibir ayuda. En compañía de sus compañeros el famoso habló sobre sus adicciones.

“¿Cuándo pedir ayuda? Básicamente lo que te dice el alma es cuando quieres dejar de sufrir el sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar, y lo que quieres es no sentir” Raúl Araiza

Raúl Araiza puntualizó que la mayoría de las personas caen en las adicciones ya que no tienen un autoconocimiento de sus problemas emocionales.

“¿Cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos, cada quien tiene una elección, hay gente que se lo come, que lo vomita, que se lo fuma, que lo bebé, el chiste es no sentir, porque no hay un autoconocimiento, que es lo que yo fui a hacer” Raúl Araiza

En su conversación Raúl Araiza puntualizó que al estar en la televisión debe de mostrar una buena cara, aunque no siempre sea así.

“En mi caso aquí, este trabajo pues tenemos diferentes temas emocionales, que tenemos que afrontar, pero lo que tenemos que hacer aquí es dar una muy buena cara, siempre sonriendo para nuestro querido público” Raúl Araiza

Raúl Araiza revela que problemas con su papá lo orillaron a las adicciones

Raúl Araiza confesó que durante años estuvo buscando llenar el vacío que tenía a causa del abandono de su padre y del cual solo buscaba su reconocimiento.

“Son años de andar buscando, el vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar?, es ausencia, es abandono, abandono de padre, y como lo decían adentro, la fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él” Raúl Araiza

En su conversación, Raúl Araiza reconoció que el abandonó de su papá y las constantes comparaciones con su hermano lo afectaron emocionalmente.

“Yo viví todo esto desde el abandono, deja a mi mamá, luego me mandan cuatro años fuera de México, sin yo entender ¿por qué el exilio? y al yo regresar me di cuenta que estaba muy roto por dentro; no obstante llego y sigo luchando con llenar el ¿por qué me mandaron a mí y a mi hermano no?, o ¿por qué mi papá hacía tantas comparaciones con mi hermano?, no tiene la culpa el gordito, y todo esto claro” Raúl Araiza

Raúl Araiza puntualizó que al tener contacto con el alcohol se pudo sentir más liberado y se volvió más extrovertido, sin saber que se estaba convirtiendo en un problema.

“Yo llego y tengo contacto con la sustancia, y dije ‘de aquí soy’, y me dio expresión, me dio ser extrovertido, me dio bailar, jugar, se volvió mi mejor amigo” Raúl Araiza

Programa Hoy (Tomada de Video )

Raúl Araiza asegura que no es vergonzoso reconocer las adicciones

En su intervención Raúl Araiza puntualizó que lo más importante es pedir ayuda a los profesionales.

“No estamos solos, tampoco para caer en soy víctima y ahora vamos a manipular desde ahí, Si no quieres sufrir, lo único que puedo decir es pide ayuda a los profesionales. El chiste es no tragártelo porque un día va a explotar” Raúl Araiza

Raúl Araiza puntualizó que en todo momento sintió el apoyo de todos sus seguidores y sus seres queridos.

“Yo entre a este lugar al que le debo la vida, entre con el amor de todos ustedes” Raúl Araiza

En su conversación, Raúl Araiza puntualizó que está abierto a compartir su experiencia para el alcohol ya que gracias a su vicio se ha aprendido a conocer.

“Ya que la vida pública es transparente que se sepa el lado obscuro, yo hoy podría decir bendita enfermedad porque gracias a ella me conozco” Raúl Araiza

Raúl Araiza finalizó que conocer y reconocer su adicción no es vergonzoso, pues es mejor que morir por no reconocer que necesitaba ayuda.

“No es vergonzoso, lo vergonzoso es no pedir ayuda y morir” Raúl Araiza

Raúl Araiza (Agencia México )

Andrea Legarreta le dedica emotivas palabras a Raúl Araiza

Antes de terminar con el tema, Andrea Legarreta mostró el gran amor que le tiene a Raúl Araiza y le recordó que siempre contará con su apoyo.

“Negrito, sabes el amor que te tenemos, hemos estado acampándote en la vida, hemos sido compañeros de vida, estamos muy orgullosos de ti, cada vez que has tomado una decisión, no es como de ‘¡ay, otra vez!’, las veces que sea necesario vamos a estar contigo siempre y estamos muy orgullosos de ti” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta le recordó a Raúl Araiza que nunca va a estar solo pues siempre va a contar con todo su apoyo y el de sus seres queridos.

“¡Qué lindo! ver que hay personas, saber que, en este momento, ver tu testimonio, les está cambiando la vida. Siéntete orgulloso, siéntete amado, y tienes que saber y estar seguro de que nunca vas a estar solo” Andrea Legarreta

Con la voz entrecortada Raúl Araiza le agradeció sus comentarios: “yo se los agradezco con el alma”.