¿Margarita Vega dejó a Raúl Araiza por famoso? El conductor de Hoy revela por qué terminó su noviazgo a casi dos meses de haber anunciado la ruptura.

En una sincera entrevista con la revista TVyNovelas, Raúl Araiza desmintió que su separación de Margarita Vega fuera por la diferencia de edad como tanto se rumoró.

Raúl Araiza comenzó aceptando que aún se encuentra en proceso de duelo pues “hay días buenos y malos” sobre todo porque entre él y Margarita Vega no hay comunicación.

El motivo es que a la actriz no le gustó que la ruptura se hiciera pública, le molestó que el conductor hablara de lo sucedido.

“Lo que pasa es que ella subió una historia (a Instagram) donde le decían: Bienvenida la soltería. Por eso me hablaron, porque la siguen, y ya después yo subí otra historia agradeciendo”, explica el integrante de Hoy.

Raúl Araiza y Margarita Vega (@maravegaoficial / Instagram)

¿La fama acabó con el noviazgo de Raúl Araiza y Margarita Vega?

Asimismo, Raúl Araiza culpa a la fama por el fin de su noviazgo ya que Margarita Vega, pese a ser actriz, no entiende que las figuras públicas no tienen el control absoluto de su privacidad.

“Desde el arranque, durante y al final de una relación, todo se vuelve público y no todo el mundo lo entiende”, dice el íntimo amigo de Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

“Ella es actriz y sabe, pero creo que se le olvidó lo que es traer el foco encima, o no lo había vivido”, agregó y aseguró que también influyó el hecho de que él no quiso mudarse con ella porque aún no estaba listo.

Raúl Araiza se queda un año más en el programa Hoy (@negroaraiza / Instagram)

Raúl Araiza disfruta la soltería

Pese a que le es difícil mantenerse alejado de Margarita Vega, Raúl Araiza asegura que necesitaba un tiempo para sí mismo por lo que está disfrutando la soltería.

“Yo no me había dado tiempo de estar conmigo… De hecho, me fui a Acapulco solo y me la pasé muy bien”, dice y subraya que se encuentra en el mejor momento de su vida.

Raúl Araiza (@negroaraiza)

Debido a que quiso y quiere mucho a Mara y por tanto le dolió la ruptura, el conductor de Hoy se dará un tiempo antes de volver a involucrarse en una relación.

Cabe señalar que el famoso descarta una reconciliación con Margarita Vega: “A veces esas son las ventajas de que no te hablen porque ya no recaes”, concluye.