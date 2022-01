Raquel Bigorra se integra a Hoy para cubrir a Andrea Legarreta, quien se tuvo que ausentar del matutino de Televisa debido a que se contagió de Covid-19.

La noche del lunes, Raquel Bigorra anunció su llegada al programa, posteriormente Hoy lo hizo oficial a través de su cuenta de Instagram donde informó que ésta fungirá como “conductora invitada”.

Raquel Bigorra llega a Hoy (@rbigorra / Instagram)

Por lo que a las 9:00 horas de esta mañana, Raquel Bigorra apareció en el set luciendo una falda dorada y una blusa blanca.

Galilea Montijo le dio la bienvenida. Cabe señalar que solo hoy, Raquel Bigorra compartirá cámaras con Raúl Araiza, Arath de la Torre, Tania Rincón y Paul Stanley.

Tenemos un programa espectacular para ti ¡Escríbenos usando #HoyMeAnimoA 📱! Queremos saber de ti 💗 pic.twitter.com/M98J4c609o — Programa Hoy (@programa_hoy) January 25, 2022

Audiencia de Hoy, aplaude la presencia de Raquel Bigorra

Tras ver a Raquel Bigorra en el set del programa, la audiencia de Hoy no tardó en aplaudir su presencia: “Me encanta Raquel, es súper divertida”, “Si estás tú no me pierdo el programa”,

“Eres única e irrepetible mi amiga top top model”, “Estás hermosa”, “Esa sonrisa tan encantadora, divina”, “Eres lo más sensual y hermoso de este mundo”, “Monumento de mujer”, “Estás guapísima”, le expresan en sus redes sociales.

Raquel Bigorra (@rbigorra / Instagram)

Andrea Legarreta tiene Covid-19

Como ya lo mencionamos, la participación de Raquel Bigorra es temporal ya que se encuentra sustituyendo a Andrea Legarreta, quien hace unos días dio positivo a Covid-19.

Este es el segundo contagio de Andrea Legarreta, quien asegura está experimentando síntomas leves. “Me siento muy bien, como cuando te da una gripilla”, señala.

Debido a que sus malestares no son fuertes, la conductora confía pronto estar de regreso en el matutino, sobre todo porque de su familia, es la única que está enferma.

De acuerdo con Andrea Legarreta, Erik Rubín ya salió negativo por lo que no pensó que ella sería quien se contagiaría.

Cabe mencionar que la íntima amiga de Galilea Montijo no es la única ausente en el programa, Andrea Escalona también se contagió de coronavirus, razón por la que la producción estará invitando a personalidades para conducir.