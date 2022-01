Andrea Legarreta dice que hay una gran diferencia a su primer contagio: “Ya probé la primera versión sin vacuna”. La conductora de Hoy aseguró que hoy se encuentra bien.

Tras conformarse su segundo contagio de Covid-19, Andrea Legarreta confesó que ha tenido síntomas muy leves por lo que espera pronto estar de regreso.

Andrea Legarreta puntualizó sobre las ventajas de las vacunas y reveló que Erik Rubín ya había dado positivo a su regreso de sus vacaciones de diciembre.

Erik Rubín y Andrea Legarreta (@erikrubinoficial / Instagram)

Andrea Legarreta asegura que se siente muy bien en comparación a su primer contagio

Este 24 de enero se reveló que Andrea Legarreta y Andrea Escalona habían dado positivo a Covid-19, por lo que se ausentarían unos días del programa Hoy.

En videollamada con el matutino, Andrea Legarreta destacó que a diferencia de su primer contagio, en esta ocasión no ha presentado grandes síntomas.

“Me siento muy bien, como cuando te da una gripilla” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta destacó que fue el domingo en la noche cuando empezó a presentar algunos síntomas, pese a que el viernes se había realizado una.

“Todavía el viernes me hicieron un PCR negativa y me sentía super bien, ayer incluso salimos como muy felices porque Erik ya había salido negativo y todo bien, y de pronto en la noche como dolorcito de cuerpo, con dolor de cabeza, como mucho frío, y le digo a Erik ‘que se me hace (que estoy contagiada)’… y se me hizo” Andrea Legarreta

Durante su conversación Andrea Legarreta destacó que afortunadamente se encuentra mejor que la primera vez que dio positivo.

“La diferencia de la primera vez que me dio Covid-19, a esta vez, yo no sé si es la variante Ómicron, no sé de esas cosas, porque al final creo que tienen que hacerte un estudio para saber cuál es la variante, lo que sí es que la diferencia es abismal” Andrea Legarreta

En este sentido Andrea Legarreta señaló que hay una diferencia pues ahora ya se encuentra vacunada, algo que le ha ayudado a no tener tantos síntomas.

“¡Claro!, no es que ahorita esté impresionante, pero acuérdense la vez que nos enlazamos cuando me dio por primera vez y yo recuerdo todo lo que yo sentía, no estábamos vacunados y si es una gran diferencia, lo digo de corazón” Andrea Legarreta

Sus compañeros del programa Hoy le recordaron que la primera vez que dio positivo a Covid-19 fue trasladada al hospital.

“Ya probé la primera versión, que era sin vacunar y la otra variante quizás, pero si está manera que lo estoy viviendo es totalmente distinta, como una gripa” Andrea Legarreta

¿Cuál es el estado de salud de la familia de Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta reveló que Erik Rubín había dado positivo cuando regresaron de sus vacaciones de Acapulco, por lo que ahora se encuentra muy bien.

“Erik estuvo positivo hace un par de semanas, regresando de las vacaciones, y la verdad es que le fue increíble, tomaron yo creo 5 días para volver a salir negativo, ya está haciendo ejercicio, retomando su vida bien” Andrea Legarreta

Sobre sus hijas, Andrea Legarreta puntualizó que Nina ha tenido contacto con personas contagiadas, por lo que es probable que ambas también den positivo.

“Las niñas, mira, en la obra donde está Nina han salido algunas personas contagiadas, en el programa ya ves que no llega gente que estuvo también… o sea, esto es una cadenita al final, pero es probable que ellas también, había unas pruebas que les hice anoche, ahora vienen ya de laboratorio para la PCR, y nos digan si sí de ellas” Andrea Legarreta

Antes de despedirse Andrea Legarreta les pidió a sus compañeros recomendaciones de series para poder entretenerse en este tiempo de aislamiento.