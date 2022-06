La lamentable muerte de Fernando del Solar hizo que compañeros y amigos reaccionaran, así fue el caso de Raquel Bigorra, quien reveló que el conductor viajó a Cuba para buscar la cura de su enfermedad.

Fernando del Solar padecía Linfoma de Hodgkin y luchó contra este enfermedad durante 10 años.

Una versión indica que el conductor había sido hospitalizado por Covid, por lo que su estado de salud se habría agravado y falleció el 30 de junio.

Amigos y colegas lo han despedido con mensajes de cariño y han contando anécdotas que vivieron junto al argentino, así fue el caso de Raquel Bigorra.

Fernando del Solar (@fernandodelsolar / Instagram)

Raquel Bigorra revela que Fernando del Solar viajó a Cuba en busca de una cura

La conductora originaria de Cuba, fue compañera de Fernando del Solar en ‘Venga la Alegría’, por lo que forjaron una profunda amistad.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Raquel Bigorra recordó a Fernando del Solar, con sonrisas y lágrimas.

La conductora mencionó que la noticia de la muerte de Fernando del Solar la tomó por sorpresa, pues llegó a pensar de que ya había superado el cáncer.

“Me tocó verlo luchar y tengo tanto recuerdos con él (...) lo recuerdo con esa sonrisa, con esa galanura que era un hombre tan guapo, trabajar con él era un regalo” Raquel Bigorra

Raquel Bigorra narra que cuando Fernando del Solar se estaba enfrentando al cáncer, viajó a Cuba para buscar una segunda opinión.

“Él se va a Cuba, estaba buscando una alternativa y recuerdo que se fue a Cuba con esa ilusión de encontrar la cura” Raquel Bigorra

Cuando Fernando del Solar regresó de su viaje, Raquel le preguntó sobre qué le había dicho el médico, por lo que el conductor le contestó con su conocido sentido del humor.

Fernando del Solar y Raquel Bigorra (Instagram/fernandodelsola)

“No, el médico me dijo que ya me fuera mandando hacer el traje, que yo tengo los días contados, ¿tú crees? Fui hasta Cuba para que me digan eso” contó Fernando del solar a Raquel Bigorra.

A la semana del viaje a Cuba, Fernando del Solar ingresó al hospital por complicaciones de su enfermedad.

Cuando salió del hospital, Raquel Bigorra recuerda que él no podía hablar, pero lo vio animado y sonriente, como si nada le hubiera ocurrido.

La cubana recordó a Fernando del Solar con lágrimas y dijo que él era parte de su familia, por lo que quería recordarlo siempre con una sonrisa.

Fernando del Solar iba a dar una conferencia el 28 de julio y lo recaudado lo iba a donar a niños con cáncer.