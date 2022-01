El actor mexicano Rafael Inclán lamentó no seguir los consejos de la actriz Carmen Salinas sobre la administración de su dinero.

Fue en una entrevista para el programa ‘Hoy’, donde Rafael Inclán confesó que está atravesando por problemas económicos.

Pese a tener trabajo, aceptó que no ha administrado correctamente sus ingreso s.

“Yo nunca he ahorrado, nunca he tenido, tienes lo que tienes para vivir o para compartir con tu familia, pero nunca he sido una gente organizada económicamente”, dijo Rafael Inclán.

“Físicamente me tengo que organizar porque la edad te lo exige, pero económicamente no, entonces cuando te viene un proceso así, te angustias más, te angustias lo doble”, agregó el histrión.

Rafael Inclán (Sashenka Gutiérrez / Cuartoscuro)

Rafael Inclán recuerda consejos de Carmen Salinas sobre la cultura de ahorrar

Rafael Inclán compartió que Carmen Salinas le dio un par de consejos sobre la administración de su dinero.

El actor también recordó lo bien administrada y previsora que era Carmen Salina s.

“Cuando la época del cine, incluyendo a la misma Carmen, que se sabe que fue de las figuras de esas películas, nosotros venimos del teatro”, inició relatando.

Rafael Inclán (Sashenka Gutiérrez / Cuartoscuro)

“Entonces cuando llegamos al cine, ni sabíamos cobrar, ni sabíamos ahorrar, ni creías que se iba a acabar, ya cuando llegas a un top en cine, que los cómicos llegamos, ya vendíamos más que los galanes”, añadió Rafael Inclán.

Rafael Inclán reiteró que Carmen Salinas le insistía sobre la importancia de ahorrar su dinero.

“La misma Carmen que, la señora Salinas que era muy administrada, ella me decía ‘es que no puede ser que trabajes todos los días y no ahorras’” Rafael Inclán

Pese a ello, dejó saber que sí cuenta con trabajo, por lo que intenta ver sus problemas económicos con optimismo.

Rafael Inclán (Agencia México)

“Y ni hablar, se padece, pero el trabajo no me ha faltado, entonces tampoco me quejo ni lloro”, expresó Rafael Inclán para concluir.

Recordemos que el actor de 80 años, ya había hablado sobre la falta de trabajo, debido a la pandemia, y en aquel entonces confesó que no tiene bienes qué heredar, por lo que vive “al día”.