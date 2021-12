Carmen Salinas: María Rojo ya graba escenas del personaje que interpretaba en ‘Mi fortuna es amarte’

Tras la muerte de la actriz Carmen Salinas, María Rojo ya graba escenas del personaje que interpretaba en la telenovela ‘Mi fortuna es amarte’.

Recordemos que desde que Carmen Salinas fue hospitalizada y cayó en coma, su familia anunció que la también productora no podría volver a la telenovela, en la que ahora fue reemplazada por María Rojo.

Sin duda, Carmen Salinas, quien encarnaba a ‘Doña Magos’ en ‘Mi fortuna es amarte’, se llevó el corazón de los televidentes, sin embargo, la actriz que murió el 9 de diciembre, dejó su participación inconclusa, por lo que tuvo que ser sustituida.

María Rojo, Nicandro Díaz y Antonio Arvizu (@televisa_espectaculos / Instagram)

María Rojo ya inició grabaciones con el personaje de Carmen Salinas

Desde el 25 de diciembre, María Rojo comenzó a interpretar el papel que encarnaba Carmen Salinas en ‘Mi fortuna es amarte’; así lo reveló.

la producción a través de Instagram, en la que la primera actriz posó junto a los productores Nicandro Díaz y Antonio Arvizu.

Por su parte, la actriz Michelle González compartió una fotografía junto a María Rojo y en la descripción agregó un emotivo mensaje sobre su participación.

“Cada participación me trae muchas satisfacciones y regalos que guardo por siempre conmigo, para mí una de las más gratificantes es compartir el set con actores que admiro y con los cuales decreté trabajar un día”, escribió como preámbulo.

María Rojo y Michelle González (@michelle_gzl / Instagram)

“María Rojo, eres una de ellas. Te admiro, te respeto y es un honor compartir el set contigo”, añadió.

Finalmente, Michelle González compartió una anécdota sobre la participación de María Rojo, en el personaje que interpretaba Carmen Salinas.

“Nada es casualidad, unas semanas antes de que María se integrara, una persona me habló por teléfono y me dijo ‘¿Qué crees? Vi a María Rojo, hablamos de ti y me dijo que le gustaba mucho tu trabajo”, contó.

“¿Saben lo que sentí? Emoción al 1000- corte a: Estoy grabando escenas con ella y en nuestro segundo día de llamado me dice ‘Mich, hagamos teatro juntas’. El universo es mágico y Dios es muy noble”, añadió.

Antonio Arvizu (@televisa_espectaculos / Instagram)

Finalmente, la actriz dedicó un párrafo de su publicación, a Carmen Salinas.

“Mi Carmelita, yo sé que desde el cielo sonríes y te llena de alegría que María le de vida a ‘Doña Magos’ con todo el amor y el respeto, esto es para ti”, escribió para concluir.