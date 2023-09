Esquivando críticas y burlas, Naim Darrehi, de 21 años de edad, insiste en que quiere agarrarse a golpes con el boxeador profesional Canelo Álvarez.

Luego de que Naim Darrechi publicara en TikTok un video con el que reta a Canelo Álvatez a una pelea e incluso presiona para que se fije el día y hora o de lo contrario significa que existe el miedo... hay nueva información.

Naim Darrechi ha publicado un nuevo video en el que confirma lo evidente: fue ignorado por el pugilista mexicano .

Luciendo pants gris y camiseta blanca durante su grabación, al influencer se le escucha decir:

“Canelito, Canelitooo, yo sé que a lo mejor tú no me contestas porque piensas que no tengo nada qué hacer, pero eso es subestimar al rival, eso es una falta de respeto. Yo te tenía admiración, respeto, pero alguien que no contesta un reto es una gallina” Naim Darrechi

Y tras llamarlo gallina y decir que lo decepcionó, asegura que Saul Canelo Álvarez, de 33 años de edad, no merece su respeto por que lo subestima y no lo valora como rival.

Fans de Naim Darrechi ya saben lo qué pasará si pelea con Canelo Álvarez

Tal vez Naim Darrechi no consiguió subirse al ring con Canelo Álvarez, pero sí logró lo que pocas veces ocurre, que fans y detractores estén llegando a la misma conclusión.

Todos ellos concuerdan en que si el boxeador acepta, Naim Darrechi será hospitalizado o incluso conocerá a San Pedro, es decir, morirá.

“Canelo no pierde el tiempo y no puede hacerlo porque es un profesional y en el primer golpe te manda con San Pedro”, “El Canelo pelea por millones no por perder tiempo”,

“Al infinito y más allá”, “El Canelo no sabe ni que existes”, “Canelo ni lo pela y no va a perder el tiempo para darle un golpe y mandarlo a dormir”, “díganme que es broma”,

“Canelo lo noquea al primer golpe”, “Canelo tu patrón”, “Si no te contesta es porque no te quiere humillar”, son algunos de los comentarios que han generado su video.