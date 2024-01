El doctor Jesús Montoya fue criticado por tomarse una selfie con Paolita Suárez cuando llegó al hospital y esto sabemos del médico.

Paolita Suárez sufrió un brutal ataque el pasado 10 de enero, en manos de su prometido José de Jesús Castro.

La influencer fue trasladada a un hospital por lesiones en el ojo, costillas y nariz.

Pero llamó la atención que un médico publicó una selfie con Paolita Suárez, cuando ella estaba convaleciente y esto generó críticas.

La selfie de Paolita Suárez -de 31 años de edad- y el médico Jesús Montoya, provocó críticas y hasta cuestionaron la ética del doctor.

Jesús Montoya trabaja en el Hospital Regional de Guanajuato y es una migo cercano de Paolita Suárez.

Se podría decir que es el médico de cabecera de Paolita Suárez, pues en otras ocasiones la ha atendido.

Como en septiembre de 2023, cuando Paolita Suárez tenía la presión alta y el doctor Jesús Montoya la atendió.

Usuarios de redes sociales creyeron que le médico se había aprovechado de la condición de Paolita Suárez, para sacarse una foto.

Incluso, algunos de indignaron porque Paolita Suárez todavía tenía sangre en el rostro, cuando Jesús Montoya sacó la selfie.

Ante los ataques en redes sociales contra el doctor Jesús Montoya, Paolita Suárez salió a defenderlo.

La influencer compartió la selfie con el médico Jesús Montoya en Facebook y dejó claro que fue ella quien le pidió que se sacaran una foto juntos.

Como los malos comentarios siguieron contra el médico, Paolita Suárez lo defendió

“Comadres por favor no se enojen. Yo le dije al doctor que me tomara la foto en agradecimiento porque siempre que me pongo mal, él es el que siempre me atiende”

Paolita Suárez