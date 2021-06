Son varios los famosos que ante la falta de proyectos por la situación que se vive actualmente por la pandemia de coronavirus se han visto en la necesidad de emprender negocios , como es el caso del actor Héctor Parra, quien ahora trabaja de repartidor de tamales.

Para enfrentar la crisis económica de la pandemia, lejos de los reflectores, Héctor Parra decidió apoyar a su hija, Daniela, quien fue la que inició el negocio de tamales, así lo reveló en una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

De acuerdo con Héctor Parra, la idea de vender tamales surgió para generar ingresos con los que pudieran realizar viajes en familia, entre otras cosas, sin embargo, para fortuna del actor, el negocio ha ido creciendo.

El actor, Héctor Parra dijo estar encantado de colaborar en el negocio de tamales de su hija, de quien está muy orgulloso, además de que lo disfruta, debido a que se le hace divertido.

Héctor Parra reconoció que la pandemia y su falta de trabajo fueron los motivos que lo impulsaron a trabajar de repartidor de tamales, pero lo hace de la mejor manera.

“A mí en lo personal no me sorprende en nada, yo lo hago con mucho gusto, porque además es algo que a mí me gusta, la atención a la gente, me gusta mucho atender, me gusta mucho ser servicial”.

Héctor Parra