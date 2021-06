Héctor Parra revela que ha tenido pensamientos suicidas tras las acusaciones de Ginny Hoffman

Tras la muerte de Xavier Ortiz , se abrió un debate sobre el tema del suicidio. Héctor Parra reveló que ha tenido pensamientos suicidas tras enfrentar las acusaciones por comportamiento inadecuado.

El actor reveló que debido a la polémica que vive con su expareja Ginny Hoffman ha recibido un sinfín de críticas, lo que lo ha llevado a pedir ayuda ya que en algunos momentos ha pensado en quitarse la vida .

En entrevista para Ventaneando, el famoso confesó que le han llegado ha afectar todos los comentarios que recibe en las redes sociales. Señaló que la gente lo ha juzgado sin que se demuestre que él fue el culpable.

“A mí me han llegado comentarios los últimos, uno que más me llegó fue el que dice ¡Maldito pederasta, suicídate!”

Héctor Parra puntualizó que en ocasiones a tenido que llamar a su psicólogo en la madrugada, ya que le surgen pensamientos suicidas que no lo dejan dormir.

“Si he tenido pensamientos suicidas que a la una, dos de la mañana no me puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, tengo que hablar con mi psicólogo, tengo un teléfono todo el tiempo y le hablo”

Héctor Parra