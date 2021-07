YosStop: Jack Hoffman asegura que su hermana no debería de estar rodeada de criminales

A través de su cuenta de Instagram, Jack Hoffman -hermano de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop- le mostró todo su apoyo a la youtuber.

En el video Jack Hoffman destacó que YosStop es una mujer muy fuerte que saldrá de esta situación y señaló que su hermana no debería de estar rodeada de criminales .

Jack Hoffman utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su apoyo a YosStop. Primero agradeció todos los mensajes que le han llegado tras la detención de su hermana.

“Decidí hacer este video porque me han llegado muchísimos mensajes. Me encantaría contestarlos todos, tener esa relación con ustedes de contestar, responderles, escribirles más. Se los agradezco”

En su video Jack Hoffman pidió a sus seguidores que sigan orando por YosStop y destacó que tarde o temprano se le hará justicia a su hermana.

“Pero quiero pedirles una cosa de corazón. Quiero pedirles que no dejen de orar por esta situación, por mi hermana, que no dejen de orar por la justicia, porque a mi hermana se le va a hacer justicia; tarde o temprano”

Jack Hoffman alabó la fortaleza de YosStop y aseguró que no se va a quedar en la cárcel y podrá superar toda esta situación.

En su mensaje destacó que YosStop es una persona como todas que comete errores, pero también ha ayudado a muchas personas.

“Dios permite ciertas situaciones hasta cierto límite por algo, hay que tener fe en ese algo, así que les pido que no dejen de orar por ella. Es una persona como tú y yo, con errores, virtudes, cualidades; la conozco desde siempre y se que tiene muchas virtudes que muchas personas no saben. Ha transformado muchas vidas. Hace muchas cosas y tiene muchas virtudes que no saben. Saldrá triunfante de esto”

Jack Hoffman destacó que él siempre apoyará a su hermana YosStop, por lo que pidió que todas las personas que no estén de acuerdo dejen de seguirlo.

“Te quiero invitar a que eres libre de hacer lo que quieras, a pensar lo que quieras, escribirme lo que quieras, pero me han llegado algunos mensajes criticando a mi hermana. Te pido que no lo hagas porque no te voy a leer, no los voy a tomar en cuenta, respeto tu libertad de expresión, tu forma de pensar y visión de las cosas, pero respeta mi espacio que es positivo y de buena energía para Yos”

Jack Hoffman