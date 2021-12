YosStop compartió el aprendizaje que ganó al estar en la cárcel en una reciente publicación que realizó en sus redes sociales.

Durante los últimos meses del 2021, la youtuber, Yoseline Hoffman, también conocida como YosStop, dio mucho de qué hablar en todos los medios.

Pues fue llevada a prisión a finales de junio por el delito de pornografía infantil; y fue a inicios de diciembre cuando finalmente salió.

YosStop compartió con sus seguidores todo lo que aprendió, perdió y ganó a lo largo de los meses que estuvo en prisión.

Sin duda alguna, estar en la cárcel debe ser de las peores experiencias que se pueden pasar. Sin embargo, YosStop demostró que el tiempo que pasó ahí le sirvió para reflexionar sobre su vida.

Incluso, en el transcurso del periodo que pasó tras las rejas, fue su novio, Gerardo González, quien publicaba en las cuentas oficiales de la youtuber todas las reflexiones que ella hacía.

Así que, ahora que ya está fuera de prisión, se le ha visto a Yoseline Hoffman compartir algunas fotos y videos donde señala estar verdaderamente agradecida de poder estar de vuelta.

Además de que asegura que ha aprendido a valorar todo lo que tiene, pues ahora mejor que nunca es consciente de que en cualquier momento puede perderlo.

Fue durante este 16 de diciembre que hizo una publicación en donde compartió todo lo que meditó y le enseñó el haber sido privada de su libertad.

En un inicio, comienza enlistando todas las cosas que perdió, entre las que se encuentran su libertad, su trabajo, amigos, su dignidad y tiempo con sus seres queridos.

Posteriormente, comenzó a detallar todo lo que ganó, entre lo que se encuentra haber podido reconciliarse con sus hermanos, percatarse del amor que sus seres queridos le tienen y poder ver las cosas desde otros puntos de vista.

“Pero también gané, gané muchísimo amor de muchas personas que incluso no me esperaba, gané amigos, gané al sanar muchas heridas que tenía, gané al reconciliarme con mis hermanos, gané al entenderme más, gané al sentir todo el amor que me rodea y que lamentablemente muchas personas en ese lugar no tienen, gané aprendizaje, gané sabiduría, gané paciencia, gané fortaleza, gané el poder soltar y sentir mis emociones sin límites, gané una familia más unida, gané al ver la vida desde nuevas perspectivas”

Luego de eso, también aseguró haber ganado mucho más de lo que perdió, pues se dio cuenta de todo lo que se puede adquirir después de ‘haberlo perdido todo’.

“Perdí mucho pero definitivamente gané más y más que ganar, sobreviví, sobreviví a una tortura mental y catarsis continua. Y no lo hubiera podido lograr sin trabajar y luchar todos los días contra mi misma y contra mi mente. Me entregué a la rendición activa que es tener certeza en el caos aparente y sentir la luz dentro de la oscuridad. La violencia jamás fue atacada con violencia, todo ha sido combatido desde el amor y para el amor y así seguirá, porque al final es lo único que importa, el amor que nos humaniza y nos conecta en constante sincronía. Así que cuando creas que has perdido tal vez es porque no has volteado a ver lo que has ganado”

