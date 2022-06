Hoy te platicamos quién es Camila Araiza, la hija de Raúl Araiza, que habla abiertamente de ser lesbiana tras llevarse a cabo la marcha gay en la Ciudad de México.

Como te informamos, Camila Araiza aprovechó la realización de la marcha LGBT+ para presentar a su novia y declararse feliz y completita.

Lo que llamó la atención y es que Camila Araiza es la hija mayor del exmatrimonio compuesto por Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez, quienes tienen en común una segunda hija llamada Roberta.

Raúl Araiza junto a su exesposa e hijas (@negroaraiza / Instagram)

Pero, ¿quién es Camila Araiza?

Camila Araiza es una joven modelo de 25 años de edad nacida bajo el signo zodiacal de sagitario, pues su cumpleaños se celebra cada 27 de noviembre.

La joven es popular en Instagram donde la siguen más de 100 mil personas, quienes comparten y admiran su gusto por la fotografía, los viajes, y el yoga.

En Instagram la puedes encontrar como “@camilaaraiza” mientras que puedes saber más sobre su arte fotográfico en @c.araiza_ph

Camila Araiza (@camilaaraiza /Instagram)

Aunque su padre, el presentador, quiso mantenerla en el anonimato, una vez que cumplió la mayoría de edad, Camila Araiza hizo todo lo posible para convertirse en una influencer.

No obstante, sin aprovecharse de la popularidad de su papá o del peso de su apellido, la joven logró llamar la atención por sus originales tomas por lo que inevitablemente se descubrió de quien es descendiente.

Sobre todo porque el también actor ha publicado en redes sociales una que otra fotografía de su familia.

Camila Araiza (@camilaaraiza /Instagram)

Camila Araiza tiene novia

Gran sorpresa se llevaron los seguidores de Camila Araiza y del presentador televisivo Raúl Araiza, y es que la joven influencer presentó a su novia.

A través de una serie de fotografías con la que presume haber asistido a su primer pride, Camila Araiza presentó a su novia Camila Solórzano Arouesty, a quien considera su alma gemela y a quien apoya en su totalidad.

Cabe señalar que Camila Solórzano es una modelo que hace tres años fue diagnosticada con alopecia areata por lo que hoy luce una cabeza rapada.

“La primera vez que me rapé y me vi al espejo me reconocí, me sentí bien y me gusté a mi misma”, declaró la modelo hace un tiempo a una revista.