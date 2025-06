El pasado 5 de junio se estrenó por Max, Chespirito: Sin querer queriendo, la serie que Carlos Villagrán no ha visto pese a que por muchos años personificó a Quico.

No es falta de interés, aclara Carlos Villagrán, quien dice estar agradecido por darle vida a Quico. Su decisión es porque está seguro de que Chespirito: Sin querer queriendo dirá muchas mentiras.

Quico de Carlos Villagrán quedó fuera de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, aunque asegura que se dirán muchas mentiras

En un breve encuentro con la prensa, Carlos Villagrán, de 81 años de edad, dijo no estar enojado por no ser invitado a participar en la serie Chespirito: Sin querer queriendo.

Chespirito: Sin Querer Queriendo. ( Max Latinoamérica 'X' @StreamMaxLA)

Proyecto al que Carlos Villagrán le desea lo mejor aún cuando Chespirito: Sin querer queriendo vaya a contar muchas mentiras.

"Primero no he visto la serie, no hablo de ese tema. Les deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Yo sé que se van a decir muchas mentiras" Carlos Villagrán

De acuerdo con el actor, quien por muchos años dio vida a Quico en El Chavo del 8, programa creado por Chespirito, se hablará de cosas que pueden afectar al comediante, quien ya no puede defenderse.

"No sé cuáles (mentiras), pero no puedo decir yo nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños, que ya murió y no puede defenderse" Carlos Villagrán

Cabe mencionar que la Chespitiro: Sin querer queriendo creada por Roberto Gómez Fernández, de 61 años de edad, retrata parte de la vida de Roberto Gómez Bolaños.

Así como expone las dificultades que éste atravesó hacia su ascenso a la fama.

¿Hijo de Chespirito desairó a Carlos Villagrán?

Sí, Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido Chespirito, desairó a Carlos Villagrán.

Al enterarse de la creación de Chespirito: sin querer queriendo, Carlos Villagrán contempló la posibilidad de sumarse al proyecto; sin embargo, no lo llamaron.

"Al no hablarme, yo respeto lo que decidieron ellos. Yo sigo mi camino como tal y si me hubieran hablado, yo hubiera oído la propuesta y yo decidiría después o al instante, pero no me llamaron" Carlos Villagrán

Carlos Villagrán (Cuartoscuro)

Consciente de que su nombre posiblemente sea mencionado en la serie ya que fue pieza clave en la comedia de Chespirito, el veterano actor asegura que no tomará acciones legales por derecho de imagen.

Y es que no desea tener problemas legales y mucho menos quiere meterse en pleitos.

"No, señor, no me gusta, prefiero ser feliz... Soy muy feliz, pero no voy a reclamar ni voy a decir nada, absolutamente" Carlos Vilagrán

Sin embargo, sí alzará la voz si se ve involucrado en algún tipo de escándalo que pueda surgir de la trama de la serie en la que Florinda Meza, de 76 años de edad, tampoco participó.