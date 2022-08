Hace unos meses, la hija de Cecilia Galliano sufrió quemaduras de segundo grado en las piernas y tras días de recuperación, narran qué hay detrás de este terrible accidente.

En mayo, Cecilia Galliano reveló que tuvo que llevar de emergencia al hospital a su hija Valentina, debido a que le había caído cera caliente en las piernas.

La joven tiene un negocio de velas y por accidente le cayó este material, lo que ocasionó que sufriera quemaduras de segundo grado.

Esta situación se tornó complicada cuando los médicos insinuaron que Cecilia Galliano había agredido a su hija.

A tres meses del accidente, Valentina contó a ‘De Primera Mano’, cómo se siente tras sufrir estas grabes lesiones.

“En el momento creo que fue una cosa con la que más dolor he sentido, terrible, se me cayó todo arriba. Mi mamá estaba dormida, se despertó rapidísimo y fuimos al hospital” contó Valentina.

Cecilia Galliano y su hija Valentina Fornaro. (@valgalliano / Instagram)

La hija de Cecilia Galliano cuenta cómo ha sido la recuperación de sus quemaduras

Valentina cuenta que esta accidente es una de las que más dolor le ha causado, incluso le quedaron cicatrices en las piernas.

“No me paso nada preocupante, me recuperé como en un mes” dijo Valentina sobre su recuperación.

Cecilia Galliano habló de quienes mencionaban que ella había sido la responsable de las quemaduras de su hija: “Les gusta hablar mal de mi, porque que como no tengo ningún problema con nadie, como no me pelo con nadie, no hago nada, se aprovechan de algo así”.

Narra que después de lo ocurrido, ella y su hija se reían de las historias que inventaban alrededor de su accidente.

Po otro lado, Cecilia Galliano fue cuestionada sobre el doctor Gamaliel Román, quien la acusó hace un año de fraude y quien ahora es investigado por las autoridades por irregularidades en su clínicas.

“Las declaraciones que dijo en su momento de mi, ahí está la respuesta” refiriéndose que ahora es el médico quien está en problemas jurídicos.

Cecilia Galliano menciona que no respondió a las acusaciones de Gamalliel porque todo iba a caer por su propio peso y con el paso de los meses se demostró que ella no había hecho ningún fraude, como lo había asegurado este médico.