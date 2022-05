Ceciliano Galliano reconoció que ella no es de tríos sexuales ni de relaciones abiertas, pues reconoció “soy más a la antigua”.

La argentina Cecilia Galliano dijo “tal vez no se lo esperaban”, aludiendo a su forma de ser, pero asegurando que aunque no se ofende cuando se lo ofrecen lo rechaza de inmediato.

Sin embargo, Cecilia Galliano compartió que su forma de ser como mamá es al nivel de prestarles su casa para tener relaciones sexuales “y no se vayan a meter a un hotel”.

Cecilia Galliano reconoció que su personalidad, a veces, no tiene que ver con su forma de pensar e hizo un llamado a la decepción en sus seguidores con lo que dijo.

A los micrófonos de Sale el Sol, Cecilia Galliano contó que una expareja le propuso hacer un trío, sin embargo, sin pensarlo descartó.

Mostrando no tener ni un mínimo de interés en esta experiencia sexual, Cecilia Galliano dijo que estas prácticas no le gustan.

Confesó que tampoco tiene agrado por las relaciones abiertas, por lo que se definió ante las cámaras como “más a la antigua”.

“Tengo esa parte que a lo mejor no conocen que todavía soy de campo, soy antigua, no me imagino”.

Cecilia Galliano, actriz.