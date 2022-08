Ashton Kutcher es uno de los actores de Hollywood más queridos por el público, aún cuando recientemente no ha participado en tanto proyectos debido a una rara enfermedad que casi acaba con su carrera. ¿Qué le pasó?

A través de un adelanto exclusivo para el próximo episodio de “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, programa de National Geographic, Ashton Kutcher habló por primera vez sobre la rara enfermedad que padece.

Fue hace dos años cuando Ashton Kutcher comenzó a experimentar una “ extraña y súper rara forma de vasculitis ”, afectándole la vista, el oído y el equilibrio.

Según contó, al actor de “Muy parecido al amor” le tomó un año volver a reconstruir cada uno de sus sentidos debido al trastorno autoinmune, por lo ahora se siente “afortunado de estar vivo”.

“Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que dices ‘no sé si alguna vez podré volver a ver. No sé si podré volver a escuchar. No sé si podré volver a caminar’”

Ashton Kutcher.