A punto de cumplir 41 años de edad, a la cantante Litzy le despertó el instinto maternal por lo que desea convertirse en madre este 2023.

En declaraciones para los micrófonos de Ventaneando, la también actriz Litzy confiesa que quiere tener descendencia.

Litzy (@litzyoficial / Instagram)

Litzy quiere ser mamá los 40 años

Litzy, quien se mantiene vigente en el mundo del espectáculo participando en los 90s Pop Tour y en algunas telenovelas, ha tomado una importante decisión en su vida.

Litzy quiere tener un hijo. La artista asegura que nunca ha tenido conflictos para que esto suceda y tampoco ha sido un tema por lo que simplemente hizo la maternidad a un lado.

Sin embargo, en los últimos meses cambió de opinión, lo estuvo pensando y decidió que sí quiere ser madre.

“Se me pasó el tiempo, no tomé la decisión antes porque no lo sentía”, confiesa a la par que indica que ya se siente preparada.

Razón por la que ya está pensando cómo y cuándo quiere que su sueño se haga realidad: “Estoy en eso, todavía no arranco, pero necesito arrancar ya”, cita.

Litzy quiere ser mamá pero no una mamá soltera

Aunque no quiso revelar su estado civil, Litzy dijo estar dispuesta a apostar por la inseminación artificial aunque desea que sea su última opción.

Y es que Litzy quiere ser mamá pero de la forma tradicional por lo que ya está contemplando iniciar un tratamiento que la ayudará a cumplir su sueño.

Así como dice no querer ser madre soltera ya que prefiere que su familia tenga una estructura.

Cabe señalar el último novio conocido de Litzy fue el director de cine Jaime Segura, de 51 años de edad, de quien se separó en 2018.

La relación que duró 6 años no funcionó por sus agendas laborales. De acuerdo con la cantante, ésta se deterioró porque había tiempos en que se veían muy poco.

“Él estaba en Los Ángeles y yo en Miami, fueron tres meses que tuvimos de separación y algo pasó. Cuando estuvimos juntos otra vez, las cosas ya no fueron igual” Litzy

La pareja se separó en buenos términos y ella decidió vivir la soltería al máximo. Debido a que es muy reservada en cuanto a su vida personal se desconoce si actualmente su corazón tiene dueño.