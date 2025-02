¿Qué dijo George Harris en Viña del Mar 2025? El comediante venezolano fue abucheado durante el festival, lo que provocó que se bajara del escenario y se fuera.

El pasado 23 de febrero se inauguró el Festival de Viña del Mar 2025 en Valparaíso, Chile en donde el comediante George Harris fue abucheado.

Pues mientras hacía su rutina cómica, George Harris fue abucheado y esto obligó al comediante venezolano a bajarse del escenario de Viña del Mar 2025.

Pero ¿qué fue lo que dijo George Harris que hizo que todo el público del Festival de Viña del Mar 2025 se enojara con él como para abuchearlo?

Mala jugada de Mega y la productora, #GeorgeHarris no tenía nada de humorista, en 30 minutos de rutina no metió ningún remate, y lo peor de todo que se puso a pelear con el público. Y no es cuestión de xenofobia como lo quieren presentar, el tipo era fome y punto.. pic.twitter.com/bLjDuz499o

Como ya se reveló, el comediante venezolano George Harris fue abucheado durante su presentación de Viña del Mar 2025, lo cual lo obligó a bajarse del escenario e irse.

Pero ¿qué fue lo que dijo George Harris en Viña del Mar 2025 que molestó tanto al público asistente?

Todo comenzó cuando George Harris comenzó con su rutina y varios comenzaron a pitear y abuchearlo, incomodando a muchos de los asistentes.

Esto después de que varios recordaran los comentarios que hizo George Harris en su cuenta de X en donde criticó abiertamente a la izquierda y en especial, a Salvador Allende.

También George Harris hizo comentarios sobre las circunstancias de la muerte del actor y comediante Matthew Perry, lo cual no fue del agrado de los usuarios.

En aquella ocasión, George Harris abordó la situación que vive Chile con el aumento de migrantes venezolanos, y pidió mantener la paz, recalcando que “tenemos muchas cosas que nos unen”.

Pero en aquel momento, George Harris tuiteó en su cuenta de X lo siguiente, por lo cual fue duramente criticado:

Aunque posteriormente, cuando esas publicaciones se hicieron virales, George Harris colocó un comunicado diciendo:

Pese a que George Harris intentó calmar los ánimos en el Festival de Viña del Mar 2025, todo parece indicar que el público chileno no perdonó las críticas del comediante a Salvador Allende.

Motivo por el cual fue abucheado mientras hacía su presentación en Viña del Mar 2025, aunque algunos de los presentadores y organizadores intentaban convencerlo de regresar.

George Harris regresó un par de veces al escenario pero los chiflidos y abucheos continuaron, lo cual causó que su presentación solamente durara 15 minutos.

Después en sus redes sociales, George Harris colocó un mensaje asegurando que se hizo lo que se pudo, pese a los abucheos.

“Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal”.

George Harris