Todo está listo para la edición de Pulso GNP 2025, el festival que promete encender a Querétaro con conciertos y diversión.

Ahora, las redes oficiales del festival Pulso GNP 2025 han revelado los detalles finales del evento para su realización.

¿Cuándo y dónde es el Pulso GNP 2025?

El estado de Querétaro se prepara para un día lleno de talento nacional e internacional con el Pulso GNP 2025:

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horarios: Por confirmar

Lugar: Autódromo de Querétaro

Lineup oficial para el Pulso GNP 2025 de Querétaro:

El Pulso GNP 2025 sorprendió con una amplia lista de artistas y bandas para el lineup del festival.

Como se puede apreciar, muchas de ellas son tanto de origen nacional como internacional, por lo que los gustos de los fans están más que cubiertos.

Empire of the Sun, Zoé y The Chainsmokers son los tres headliners del evento en Querétaro, seguidos por presentaciones de:

Billy Idol

Enjambre

Latin Mafia

Nathy Peluso

Maldita Vecindad

Bandalos Chinos

Caballo Dorado

Carlos Sadness

El Gran Silencio

Elsa y Elmar

Joaquín Medina

Meme del Real

Pilaseca

Porter

Tino el Pinguino

Cabe destacar que los horarios de las presentaciones todavía no han sido revelados de manera oficial.

Por lo que hay que permanecer atentos a las redes oficiales del Pulso GNP 2025 para cualquier actualización en torno al evento.

Así como al lanzamiento de los y escenarios de las bandas y artistas del lineup.

Lineup oficial para el Pulso GNP 2025 (Instagram | @pulsognp)

Pulso GNP 2025: Precio y preventa de boletos para el festival de Querétaro

La preventa y venta general de boletos para el Pulso GNP 2025 se llevará a cabo por medio de la página oficial de eTicket los días:

Preventa: Viernes 25 de julio de 2025

Venta general: Sábado 26 de julio de 2025

La preventa será exclusiva para tarjetahabientes Banamex con opción de compra de hasta 3 meses sin intereses.

El precio de los boletos está por ser confirmado, por lo que se espera serán revelados hasta el día de la preventa.