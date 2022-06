Luego del feminicidio de Yrma Lydya, cantante de GranDiosas, el productor del proyecto, Hugo Mejuto, dijo que ya había tenido un enfrentamiento con el presunto asesino de la cantante e intuía que había problemas.

Yrma Lydya fue presuntamente asesinada por su pareja, el abogado J.H.A, en el restaurante Suntury, ubicado en colonia Del Valle.

La joven cantante tenía 21 años y formaba parte de GranDiosas, un proyecto musical que cuenta con la participación de cantantes como:

Ante esta situación, Hugo Mejuto, productor de GranDiosas, habló con el programa ‘De Primera Mano’ y lamentó la muerte de Yrma Lydya y asegura que dejó en shock a todos.

El productor dijo que conoció al marido de Yrma Lydya y aseguró que no tenía nada bueno que hablar de él.

Contó que Yrma Lydya tenía ganas de seguir en el escenario e iba a formar parte de las presentaciones que GranDiosas iba a tener en Los Ángeles.

El productor contó que Yrma Lydya le canceló presentaciones en cuatro ocasiones, por lo que intuía que algo no estaba bien en la vida de la cantante.

Hugo Mejuto trató poco con J.H.A, esposo de Yrma Lydya y lo describe como una persona soberbia.

Contó que la última vez que vio a este sujeto, estaban en el backstage de la Arena Ciudad de México y tenía una actitud grosera.

“Yo le dije, J. Tienes un minuto para bajarte de mi escenario, porque se me hacía una falta de respeto que estuviera entre camerinos (...) nunca tuve un roce de manera directa, pero intuyes que había un problema”

El productor alentaba a Yrma Lydya para que siguiera cantando, pues en algunas ocasiones ella cancelaba sus presentaciones por problemas personales.

Hugo Mejuto se mostró molesto por el feminicidio de la cantante, pues la joven tenía la ilusión de seguir adelante con su carrera.

“Hablé con ella el martes y estaba triste, porque me dijo que por cuestiones personales: ‘no puedo ir, lo lamento porque me voy a quedar con las ganas, pero dependo de otras personas’ fue lo único que me dijo”

Hugo Mejuto