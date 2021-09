Carlos Luis, expareja de la conductora Linet Puente, confesó sentir celos de Mauricio Mancera.

Y es que, desde que Linet Puente confirmó su separación en 2020, los rumores sobre una infidelidad con Mauricio Mancera no han dejado de circular.

A más de un año del fin de la relación, fue Carlos Luis quien decidió hablar sobre la relación entre Linet Puente y Mauricio Mancera.

En entrevista con TVNotas, Carlos Luis aclaró los rumores que surgieron luego de su separación con Linet Puente.

Al respecto, el productor confesó que los celos sí estuvieron presentes en su relación.

Toda vez que, la mayoría de veces, Linet Puente hizo evidente su preferencia hacia Mauricio Mancera .

“Hubo veces en las que me sentí incómodo con eso, pues ella prefería recurrir a él para todo, antes que a mí. Me hubiera gustado que tuviera el mismo interés que le tiene a él.”

Asimismo, aclaró que desconoce cuál sea la relación actual que mantienen ambos famosos; ¿amigos, compadres, o algo más?

“Siempre fueron cercanos, muy buenos amigos; además, él es el padrino de mi hijo y lo he respetado siempre”, enfatizó Carlos Luis.

El productor Carlos Luis negó haberle sido infiel a Linet Puente , como se aseguró en medios de comunicación.

Si bien su relación ha sido “buena” en aras de garantizar el bienestar del hijo que tienen en común, Linet Puente habría afectado a su ex en el trabajo como ‘venganza’.

Esto dijo Carlos Luis sobre sus sospechas.

“La vida personal no se debería mezclar con el trabajo. Espero que no haya sido por las influencias que tenía ahí y que no haya buscado dañarme (Linet Puente).”

Carlos Luis