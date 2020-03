La conductora de Ventaneando reveló que desde que nació su hijo ha sido víctima de bullying

Linet Puente se ha consolidado como una de las periodistas de espectáculos más queridas en TV Azteca. Sin embargo la conductora decidió alzar la voz y revelar que ha sido víctima de bullying por su peso.

A través de Twitter, la conductora de 'Ventaneando' explotó contra haters que la han llamado “naca y gorda”. Decidida a no dejar pasar las agresiones, Linet Puente detalló que desde que nació su hijo Noah hace casi un año, ha recibido un sinfín de críticas debido al peso que le dejó el embarazo.

La periodista detalló que le ha costado trabajo poder regresar a su peso anterior al embarazo, aunque reveló que todos los cuerpos son distintos . En su cuenta de Twitter lamentó que sean las propias mujeres las que más le han lanzado comentarios negativos .

“Desde que nació mi bebé he recibido críticas porque no he regresado a mi peso y de verdad ha sido muy complicado. Todos los cuerpos son distintos y es muy difícil que la gente (muchas mujeres) te juzgue tan duro” Linet Puente

Linet Puente acompañó su post con las capturas de pantalla de los constantes comentarios negativos provenientes de la cuenta ‘@colores_unidos, quien constantemente hace referencia a su peso.

“Gorda", "Eres tremendamente fea", "Eres una pinche corriente.... naca y además GORDA", son sólo algunos de los comentarios que compartió la conductora de 'Ventaneando'.

Desde que nació mi bebé he recibido críticas xq no he regresado a mi peso y de verdad ha sido muy complicado. Todos los cuerpos son distintos y es muy difícil que la gente (muchas mujeres) te juzgue tan duro. ¿Pero esto? ¡Se tiene que denunciar! @colores_unidos @TwitterMexico pic.twitter.com/sYbvjD4fzc — Linet Puente (@LinetPuente) March 3, 2020

Tras la publicación de su mensaje en Twitter, sus seguidores mostraron su apoyo a través de diversos comentarios donde le mostraban su cariño y le pedían hacer caso omiso de ese tipo de criticas. Algunas celebridades como Mauricio Martínez, Maggie Hegyi, Shanik Aspe, Ceci de la Cueva, María León y Ricardo Casares también se pronunciaron.

Listo puente !!!!! Eres una mujer maravillosa en todos los sentidos y soy muy afortunada por tenerte como amiga . Te quiero y admiro ❤️ pic.twitter.com/30io18PvBe — SHANIK (@SHANIK_ASPE) March 3, 2020

Es simplemente un trollecito Linet, así ha de estar de hueca esa persona, con mucha falta de amor, suerte y entereza. La felicidad que emanas hace que otras te envidien. 😉 — Maggie Hegyi (@MaggieHegyi) March 3, 2020

Tú eres una REINA.

No hagas caso.

Te abrazo fuerte desde acá. — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 3, 2020

Eres hermosa físicamente y con un corazón divino! Te quiero! — ricardo casares (@rikardocasares) March 3, 2020

Tras las muestras de apoyo, Linet Puente realizó otra publicación en la que agradeció los mensajes y detalló que los comentarios negativos en redes sociales también son violencia .

“Esto también es violencia y una mujer que dio vida a otro ser humano, no debería pasar por esto NUNCA!” Linet Puente