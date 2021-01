La conductora, Linet Puente reveló que siempre creerá en el amor y está dispuesta a tener otra relación cuando sea el momento adecuado.

Independientemente de la pandemia de Covid-19, uno de los retos más difíciles para Linet Puente, en el 2020 fue separarse de Carlos Luis Galán , el padre de su hijo Noah, sin embargo, la conductora reveló que siempre creerá en el amor.

Durante un video del programa “Ventaneando”, Linet Puente mencionó que a pesar de lo difícil que puede ser superar un rompimiento, no se le quitan las ganas de salir adelante ni esa creencia “tan ferviente” en el amor.

“La verdad es que a mí me gusta ser una mujer que cree en el amor, me gusta ser una mujer que está acompañada de un hombre, solo que ahora tocará escoger a un hombre distinto”. Linet Puente

La conductora, Linet Puente detalló que está abierta y dispuesta a tener una nueva relación , siempre y cuando sea el momento adecuado, ya que aún no sabe si está lista para eso.

Para la mexicana es importante que su futura pareja la respete, la quiera y, sobre todo, que se comprometa, además de aventarse todo el paquete que la incluye a ella, a su hijo Noah y sus perros.

¿Cómo enfrentó Linet Puente su separación de Carlos Luis Galán?

Linet Puente confesó que, al separarse del padre de su hijo, Carlos Luis Galán, pasó unas semanas muy pesadas y difíciles, pero estuvo rodeada de las personas correctas , quienes la ayudaron a salir adelante.

“Te acercas a las personas adecuadas, te dejas ayudar y entiendes que no puedes hacer las cosas sola, que a veces no puedes sanar tu solo, que necesitas la ayuda de la gente, dejarte apapachar, dejarte consentir”. Linet Puente

Además, Linet Puente indicó que la ayuda terapéutica y psicológica también le ha servido, ya que son parte de las cosas que uno debe hacer cuando enfrenta una separación, por lo que dijo que dichas actividades deben realizarse con disciplina y práctica para sanar.

Según Linet Puente, ella no hubiera salido adelante sin la ayuda de todas las personas que la rodean, con quien compartió detalles muy íntimos para desahogarse y poco a poco sentirse mejor.

“Hoy me siento más tranquila, me siento más contenta y empiezo a ver esos frutos de ser humilde, tomar terapia y de decir no puedo, me ayudas”. Linet Puente

Por otro lado, el deseo de Linet Puente para este 2021 es tener mucha salud, para que “de ahí todo lo demás se desprenda”.