Hace un par de días, se dio a conocer que Sargento Rap fue vinculado a proceso tras una demanda de Camy G, pero ¿Por qué sucedió esto?

Fue en marzo de este año, que Sargento Rap de 31 años de edad, junto a su esposa Camy G, dieron a conocer su separación, mostrándose ambos de acuerdo con la decisión.

Sin embargo, ahora trascendió que Camy G de 33 años de edad, denunció a Sargento Rap por violencia durante su relación de dos años que dejó como fruto un hijo.

Te contamos los motivos que llevaron a Sargento Rap y su esposa Camy G, a separarse.

Fue a unos días de que Sargento Rap y su esposa Camy G, cumplieran dos años como pareja, que anunciaron a través de redes sociales el término de su relación.

El video lo compartió ella en su cuenta de Instagram, y ambos se mostraban de acuerdo con la decisión, pues incluso estaban tan sonrientes que subrayaron “no es broma eh”.

El anuncio causó un poco de controversia por la forma en que decidieron exponerlo, y fue ella quien apuntó “estamos un poquito tristes”.

Según lo dijo Camy G, el motivo de su separación fue porque Sargento Rap atravesaba episodios de ansiedad, depresión y “otras cosas” que dejaban “altos y bajos en la relación”.

Ambos aseguraron que iban a seguir apareciendo en redes sociales con su hijo Santino de dos años de edad, pues lo auguraban así por el “bien” de su primogénito.

Cabe destacar que Sargento Rap en realidad no se casó con Camy G, situación que sí pasó con Ignacia Michelson, la integrante de Acapulco Shore.

Por otra parte, Camy G, la esposa de Sargento Rap, estaba triste pero ansiosa por “la nueva etapa”.

Sentimiento que no se logró en el músico, pues este decidió no compartir el comunicado en sus redes por la tristeza que esto le provocaba, dijo Camy G.

Aunque en marzo, Sargento Rap y su esposa Camy G, dieron a conocer su separación en excelentes términos, ahora se dio a conocer que hay una demanda por violencia.

Recordemos que Sargento Rap y Camy G no están casados, pero su separación y el tener un hijo en común, llevó a la cantante uruguaya a denunciarlo por violencia.

Desde finales de julio, el rapero participante de Big Brother, compartía imágenes suya junto a su hijo, estas incluían mensajes en donde daba a entender que lucharía por él.

Posterior a ello, se dio a conocer que Sargento Rap es vinculado a proceso por una denuncia de violencia familiar que Camy G le interpuso.

Sin embargo, la cantante se ha mostrado escéptica sobre lo que vivió junto a Sargento Rap, pues no ha hablado del tema.

Solo ha sido la hermana de Camy G quien asegura que luego de que se separaron, él no se hacía responsable de su hijo. Además que durante su vida en pareja ejercía violencia frente a Santino.

“Después hablamos si podés ser padre, porque no puedes ser una persona violenta frente a tu hijo… no va a ver a su hijo, no lo cuida, el que realmente cuida a su hijo es su madre”.

Hermana de Camy G sobre Sargento Rap.