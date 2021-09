Camy G defiende a Kimberly Flores: “¡No le metió el cuerno a su esposo ni le faltó al respeto!”

Kimberly Fores no está sola. Además de Edwin Luna, quien hará todo lo posible por limpiar la imagen de su esposa, la cantante e influencer Camy G, ya salió a defenderla.

A través de sus historias de Instagram, Camy G, quien a su vez es esposa de Sargento Rap, cantante y exparticipante de Survivor México 2021, asegura que Kimberly Flores en ningún momento fue infiel.

Pese a que el público fue testigo de los coqueteos y la cercanía entre Kimberly Flores y Roberto Romano en La Casa de los Famosos, e incluso Edwin Luna aceptó que vio “roces”, Camy G dice que nunca se le faltó el respeto al marido .

Así como deja claro que Kimberly Flores no le puso los cuernos al padre de su hija y que el público se aferra a ver lo que quiere e insiste en juzgar a la cantante solo por ser mujer.

“¡@kimfloresgz no le metió el cuerno a su esposo ni le faltó al respeto! No sé en que momento ahora hasta mirar o dar like o charlar con alguien es infidelidad”, escribió en sus historias de Instagram.

Camy G defiende a Kimberly Flores (@camygmusic / Instagram)

“Parece que quieren ver cornudos a toda costa. Si él hubiese estado ahí..¿hubiese sido un chingón, no? Pero a la insultan es a la mujer hablando sin saber el contexto”, agregó.

Camy G asegura que Kimberly Flores está siendo juzgada solo por ser mujer

Y desviando la atención a las acciones de Kimberly Flores dentro del reality de Telemundo, Camy G asegura que a la cantante la están juzgando por el simple hecho de ser mujer.

“Haga lo que haga la mujer es una puta y hay que juzgarla. Haga lo que haga al hombre hay que perdonarlo pos porque es hombre. Tiene sus necesidades y seguro está buscando ‘lo que no tiene en casa’. Patriarcado, se llama”, se queja.

Camy G defiende a Kimberly Flores (@camygmusic / Instagram)

Y finalmente, retomando el tema de la infidelidad, Camy G deja entrever que ésta existe cuando se viola el acuerdo que tiene la pareja.

“¿Saben quién determina si es infidelidad o no? La misma pareja basándose en sus límites y acuerdos, los cuales son ajenos a tu existencia”, señala.

“Así que deja de difamar, de llamar puta o infiel a otra mujer que ya estamos en el 2021 y peor queda tú porque todos sabemos como manipula la tv a su beneficio”, concluye.

Tales palabras fueron aplaudidas por Kimberly Flores, quien las compartió en su cuenta de Instagram así como aseguró encontrarse bien disfrutando de su matrimonio y su familia.