A cuatro meses de que Isabel Burr confesará haber sido agredida física y verbalmente por el actor, Alex Perea se dice tranquilo frente acusaciones de maltrato hechas por su exnovia.

En una nueva declaración para el programa Sale el Sol, Alex Perea se dice tranquilo frente a los señalamientos que en su momento abordó a través de redes sociales.

Alex Perea explica que en aquel momento negó ser un maltratador mediante un mensaje que después borró ya que es un tema que no merece su atención por su falsedad.

“Los que me conocen, me conocen, ya pasó tiempo de eso, lo que respondí, lo respondí en redes sociales, yo después lo terminé borrando porque yo no le quiero dar más importancia a eso”, citó el actor de 32 años de edad.

Alex Perea (@alexpereaof / Instagram)

Alex Perea no tiene demandas por agresión en su contra

Así como negó que las partes acusadoras, en este caso Isabel Burr y una amiga de ésta, hayan puesto una demanda en su contra, por lo que desea les vaya bien.

“Espero que a esas personas les vaya muy bien, a mí nunca me ha gustado estar metido en ese tipo de cosas, entonces preferí alejarme. Yo le deseo que le vaya muy bien a esas personas y simplemente yo trabajar en lo mío”, destacó.

Alex Perea (@alexpereaof / Instagram)

Alex Perea reprueba que se hagan acusaciones sin presentar argumentos válidos

Negando haber golpeado o maltrato a su exnovia, Alex Perea manifestó que en algunas ocasiones a los hombres se les acusa sin argumentos válidos o pruebas: “Puede ser una prueba muy delgada”, apuntó.

Así como retomó el caso de Johnny Depp para justificar sus palabras y antes de ser malinterpretado dejó claro que él está en contra de la violencia en contra de las mujeres.

“Sí es una realidad que sí existe una violencia en México y en otros lugares del mundo contra la mujer, entonces si un tema bien delicado, pero bueno, yo tengo una hermana y una mamá que son feministas”, informó.

Finalmente dice desconocer por qué lo acusaron de ser violento, así como dejó claro que no ahondará en el tema porque ya lo hizo y al final “las cosas caen sobre su propio peso”.

Actualmente se dice tranquilo y contento porque afortunadamente tiene trabajo, pronto protagonizará una película en cine.