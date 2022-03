A ocho meses de haber sufrido una crisis en su salud, Juan Pablo Medina posa por primera vez con prótesis tras perder pierna a causa de una trombosis.

Juan Pablo Medina, de 44 años de edad, eligió a la revista GQ México para hablar de lo qué pasó el 15 de julio de 2021, día en que cambió su vida.

Es la primera vez que Juan Pablo Medina posa con la prótesis expuesta, sobre todo en una revista, en la portada y entre páginas; aunque sus amigos compartieron fotos junto a él, el actor no había sido expuesto.

Juan Pablo Medina posa con prótesis (Revista GQ México / Instagram)

Juan Pablo Medina habla del día que le cambió la vida

Juan Pablo Medina recuerda que aquel 15 de julio se encontraba grabando unas escenas de la serie “Horario estelar”. De pronto, experimentó un fuerte dolor de estómago.

“Llamé al médico de la producción porque sí me encontraba mal, pero sentía la presión de no dejar parada la filmación por respeto al resto del equipo”, recuerda por lo que fue trasladado al hospital donde su padre, que es médico, labora.

Aunque al principio se creyó que se trataba de una intoxicación, las cosas se fueron complicando, el dolor lo noqueó y su mente aún no logra reconstruir lo que pasó durante tres o cuatro días.

“De repente despierto y estoy en una cama de sanatorio, volteo y me veo rodeado de máquinas. Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas, por fin encontraron el diagnóstico: había sufrido un infarto silencioso” Juan Pablo MedinA

Juan Pablo Medina, actor. (Agencia México)

La única opción fue realizar una operación, pero ahí no acabó el sufrimiento delator, despertar le fue muy traumático ya que se vio muy hinchado y apenas si se podía mover.

“Cuando desperté en terapia intensiva, recuerdo todo a la perfección. Fue un mes en el hospital de no poder mover los brazos”, dice.

E indica que en aquel momento no quería que nadie lo viera, ni siquiera su novia Paulina Dávila, quien dejó Colombia, donde filmaba una serie, para aterrizar en México.

Juan Pablo Medina y Paulina Dávila (@juan_pablomedina / Instagram)

A Juan Pablo Medina le amputan la pierna

Debido a que la salud de Juan Pablo Medina no mostraba mejorías, tuvo que someterse a una nueva operación para retirarle un coágulo en el corazón y los coágulos que se alojaron en sus arterias.

“Habían prometido rescatarme de los coágulos sin poner en riesgo mi vida, pero ya me encontraba en una situación grave. La solución era la amputación” Juan Pablo Medina

Tras hablar con su novia quien le hizo ver la suerte que tenía de estar vivo, Juan Pablo Medina aceptó perder la pierna derecha.

Amigos y familiares lo mantuvieron alejado de la opinión pública. Era algo muy fuerte para él y prefería no ver a nadie aunque a su vez quería agradecerle sus mensajes de amor y apoyo.

Juan Pablo Medina en boda de Marimar Vega. (@marimarvega)

Tras amputación, Juan Pablo Medina toma terapia

Debido a que el actor Juan Pablo Medina perdió la pierna, empezó a tomar terapia dos horas antes de la amputación.

Ha sido un proceso difícil, confiesa y admite que las tres primeras semanas fueron muy duras. “Bajé de peso porque no pude dormir”, por indicación medica debía descansar pero no le dieron medicamentos para ello.

“El insomnio hace que tu cabeza gire. El no dormir me afectó mucho, me alimentaban y me hacían exámenes diario”, dice y revela que su novia Paulina Dávila lo ayudó a buscar su prótesis.

“Tengo la prótesis Genius X3, la cual cuenta con lo mejor en tecnología, es mecatrónica”, informa entusiasmado, a la par que celebra ser el embajador de la empresa que la fábrica, Ottobock.