Casi todos los RBD estuvieron en la boda de Maite Perroni y aunque se podría pensar que están peleados, Poncho Herrera y Dulce María dejaron en claro que no es así.

Ayer -9 de octubre- se llevó a cabo la segunda boda de Maite Perroni de 39 años de edad, y Andrés Tovar en Valle de Bravo.

Y aunque Poncho Herrera de 39 años de edad y Dulce María no asistieron al festejo, la felicidad de su compañera no pasó desapercibida para los ex RBD.

Poncho Herrera y Dulce María no fueron a la boda de Maite Perroni pero sí la felicitaron

Los miembros de RBD se están haciendo del rogar para su reencuentro, pues ni la boda de Maite Perroni con Andrés Tovar de 40 años de edad, los pudo juntar.

Aunque la actriz de ‘Oscuro Deseo’ adelantó que los de RBD sí estaban invitados a su boda, los fans quedaron un tanto desilusionados cuando vieron que no fueron todos.

Se trató de Poncho Herrera y Dulce María, quien tiene 36 años de edad, los ausentes en el festejo, aunque después se hicieron presentes con la felicitación.

Ninguno de los dos famosos ahondaron en los motivos por los que faltaron a la boda de su amiga, aunque sí dejaron claro que si algo desean es su felicidad.

Dulce María compartió en su cuenta de Instagram un mensaje a Maite Perroni, en donde le deseó “un matrimonio lleno de amor y bendiciones”, así como que cumpla sus sueños.

“Felicidades Maite Perroni y Andrés Tovar, deseo que su matrimonio esté lleno de amor y bendiciones! Y qué sigas cumpliendo tus sueños! Te ves hermosa”. Dulce María, cantante.

Dulce María felicita a Maite Perroni y Andrés Tovar por su boda. (@dulcemaria)

Por otra parte, Poncho Herrera usó Twitter y fue breve en su mensaje, “Enhorabuena Mai” con un par de copas brindando a su salud.

Poncho Herrera felicita a Maite Perroni por su boda. (@ponchohd)

Hasta el momento ni Maite Perroni ni Andrés Tovar han respondido a estos mensajes.

RBD se reunió en la boda de Maite Perroni y cantaron aún sin Dulce María y Poncho Herrera

RBD no pudo faltar en la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar y ya avanzada la fiesta, salió la playlist de la agrupación, y ni la ausencia de Poncho Herrera y Dulce María se notó.

No hace falta que esté la agrupación completa, Anahí lo dejó claro luego de que revivió el momento Rebelde junto a casi toda la agrupación.

Recordemos que ni Poncho Herrera ni Dulce María estuvieron en el reencuentro que se hizo en pandemia, de modo que tampoco fueron indispensables en la boda de Maite Perroni.

A la boda de Maite Perroni solo asistieron del elenco de Rebelde:

Anahí de 39 años de edad

de 39 años de edad Christopher Uckermann de 35 años de edad

de 35 años de edad Christian Chávez de 39 años de edad

de 39 años de edad Angelique Boyer de 34 años de edad