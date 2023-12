Adal Ramones -de 62 años de edad- contó con lujo de detalle qué pasó cuando lo regañaron en TV Azteca por hablar mal de la 4T.

Luego de ser invitado de Joaquín López-Dóriga, Adal Ramones dudó sobre si contar lo que un ejecutivo de TV Azteca le hizo.

Toda vez que, de acuerdo con Adal Ramones, quien lo regañó de TV Azteca por hablar de política “ya no está con nosotros”.

Adal Ramones soltó en entrevista en vivo todo el chisme de cuando un ejecutivo de TV Azteca lo regañó por hablar mal de la 4T.

De acuerdo con Adal Ramones, un alto mando de la televisora le dio tremenda llamada de atención por un tuit que -dice- fue sólo un malentendido.

Adal Ramones se unió a las filas de TV Azteca durante los años 2018 a 2020 , luego de un exitoso y conocido paso por la competencia.

Si bien su estancia en TV Azteca no duró mucho, Adal Ramones aún recuerda gratos y hostiles momentos en la televisora.

Especialmente uno, cuando lo regañaron “desde arriba” por tocar temas políticos en sus redes sociales.

¿Cómo se llama el niño de Paw Patrol? Los cachorros no son los únicos protagonistas de la serie animada

En ese tiempo, año 2020, estaba muy reciente la polémica de Beatriz Gutiérrez Müller y su tuit sobre los padres de niños con cáncer.

Recordemos que en julio del 2020, Beatriz Gutiérrez Müller escribió el mensaje más insensible y que enterró su popularidad.

Esto, después de meses reportándose un grave desabasto de medicamentos para niños con cáncer en los hospitales de México.

Un usuario le preguntó a Beatriz Gutiérrez Müller si se reuniría con las familias de los menores afectados para resolver la situación.

“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, contestó la esposa de Andrés Manuel López Obrador.

Dicho contexto terminó por influir en el tuit de Adal Ramones, pues un alto mando de TV Azteca vio muy inapropiado el mensaje y lo regañó.

“Me dijeron: ‘Le paras y ya no dices nada’. Ya no está con nosotros esa persona que me dijo.”

Adal Ramones