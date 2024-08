Poncho de Nigris ya desconoció a Adrián Marcelo y niega ser como él, incluso jura que nunca fue su amigo.

Antes de que iniciara La Casa de los Famosos México 2024, Poncho de Nigris -de 48 años de edad- dio a entender que Adrián Marcelo era su favorito para ganar.

Pero a un mes de que iniciara el reality, Poncho de Nigris ya cambió de opinión y hasta desconoce a Adrián Marcelo de su circulo de amigos.

Adrián Marcelo se llevó la corona del más tóxico de La Casa de los Famosos México 2024 y hasta Poncho de Nigris ya lo desconoció.

Poncho de Nigris ya se hartó de que lo tachen de “mal amigo” por darle la espalda a Adrián Marcelo, por eso aclaró que ni amigos son.

Durante un en vivo, Poncho de Nigris se deslindó de Adrián Marcelo -de 34 años de edad- y hasta aseguró que el influencer está frustrado con la vida.

“Para empezar Adrián no es mi amigo, porque siempre me estuvo tirando mierda, pero no me importa lo que piensen, no quiero a esa gente cerca de mí, ni a sus fans, ni a él, ni a nadie, no me interesa”

Poncho de Nigris