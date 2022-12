Poncho de Nigris y Marcela Mistral pasaron por un molesto momento en el aeropuerto y el conductor explica qué pasó con la leche materna que venía de Las Vegas.

Marcela Mistral se volvió viral, luego de que se quejara que la seguridad del Aeropuerto de la Ciudad de México, la obligara a tirar su leche materna.

La esposa de Poncho de Nigris -de 46 años de edad- narra que venían de un vuelo de Las Vegas y la autoridades estadounidense no tuvieron problema con que llevara leche materna.

Pero, cuando se disponían a tomar un vuelo de la CDMX a Monterrey, los de seguridad le pidieron que tirara su leche materna, pues no podía abordar con ella.

Marcela Mistral -de 33 años de edad- dio a luz a su tercer hijo en marzo de 2022, por lo que el pequeño Antonio de Nigris sigue en la fase de lactancia.

View this post on Instagram

Marcela Mistral compartió en sus redes sociales, el momento en que tuvo que deshacerse de su leche materna y dividió opiniones en redes sociales.

Fue por eso que dio una entrevista con el programa De Primera Mano, para explicar cuál fue su molestia.

La esposa de Poncho de Nigris narra que nunca había tenido problema con pasar leche materna en su equipaje.

Pero durante un vuelo con Viva Aerobús, se comenzaron a complicar las cosas.

“En el aeropuerto se pusieron en una posición de o la tiras o no pasas (...) esto no está muy de acuerdo con los derechos humanos de las personas y como nunca me había pasado, no sabía qué hacer ni a dónde acudir”

Marcela Mistral