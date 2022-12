Tras su regreso de Qatar, en el aeropuerto de la Ciudad de México Poncho De Nigris advirtió sobre una ola de contagios de Covid-19.

Y aunque el conductor de televisión de 46 años de edaddijo no querer alarmar a nadie, señaló los contagios se deberían a una nueva cepa de Qatar.

Incluso Poncho De Nigris admitió que él se también se habría contagiado; sin embargo, durante su entrevista no se colocó adecuadamente el cubrebocas.

Asimismo, detalló el conductor televisivo, que en los estados y en todos lados, personas de todo el mundo se estuvieron enfermando.

“Lo que si es que, les voy a contar algo, no quiero alarmar a nadie porque ya todo esta muy tranquilo, pero todos se estaban enfermando, toda la gente estaba tosiendo”

Incluso Poncho De Nigris reveló estar ligeramente enfermo; sin embargo, mencionó sería una nueva cepa del virus la que se trajeron de Qatar.

Pues de acuerdo con el también creador de contenido, esta cepa sería mucho más leve que la primera que inició la pandemia, ya que solo da calentura uno o dos días.

“Ahora que me vine todo estaban tosiendo, yo también me vine con un poquito de tos pero no se si sea la nueva Cepa, porque ya todo estaba muy leve, ósea como que te daba uno o dos días calentura”

Poncho De Nigris