Poncho de Nigris está indignado, pues se robaron su canción “Blah, blah, blah” y explota contra los haters que la filtraron.

Entre rumores de una crisis matrimonial, Poncho de Nigris -de 48 años de edad- está más preocupado porque alguien se robó una de sus canciones.

El influencer contó a sus seguidores que alguien filtró su canción y registró la letra, por lo que ahora no podrá usarla.

¿Caros y feos? Ponen en evidencia a La Postrería 77 de Poncho de Nigris vs Eat Me, el pequeño negocio que menospreció

El pasado 8 de abril, Poncho de Nigris compartió en sus redes sociales que alguien había robado su nueva canción “Blah, blah, blah”.

Poncho de Nigris aseguró que la intención del “ladrón” era hacerle daño y que nada les costaba esperar a su estreno.

"Me filtraron la rola de "Blah, blah, blah. No mamen, no la chinguen, como hay gente que le gusta cagar el palo tan espantoso. Que chingados les cuesta aguantarse unos días. Ah no, la idea es hacer el daño”

Poncho de Nigris