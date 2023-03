Poncho de Nigris aplaude enfrentar el bullying con violencia: “es la única manera”, señala al compartir un video sobre unos jóvenes en una escuela.

El nombre de Poncho de Nigris -de 47 años de edad- se encuentra nuevamente en medio de la polémica luego de que se mostró a favor de que se enfrente al bullying de las escuelas con violencia.

El comentario generó gran controversia en Twitter y es que usuarios señalaron que la violencia solo genera más violencia y se crea un círculo vicioso del que no se puede salir.

Poncho de Nigris (@ponchodenigris / Instagram )

Poncho de Nigris aplaude que se enfrente el bullying con la violencia

Tras varios rumores se confirmó que Poncho de Nigris sería uno de los famosos que participarían en MasterChef Celebrity 2023.

Sin embargo su nombre comenzó a viralizarse en las redes sociales y no por su participación en el reality de cocina de TV Azteca, sino por una publicación que compartió en su cuenta de Twitter.

Poncho de Nigris compartió un video en donde se ve a un joven agrediendo a otros dos de sus compañeros, después de que un tercero lo había molestado.

Lo que llamó la atención, es que Poncho de Nigris aplaudió que se use la violencia para detener el bullying, pues destacó que es la única manera de parar estos ataques.

Poncho de Nigris escribió: “Así sigue siendo la única manera de que te dejen de molestar. Aplausos”.

Poncho de Nigris (@_PonchoDeNigris / Twitter )

Poncho de Nigris es criticado por aplaudir la violencia en contra del bullying

Su comentario ha generado gran controversia en las redes sociales y es que mientras que algunos han señalado que las personas se deben de defender, otros le han recordado que la violencia no es la solución.

Algunos usuarios han señalado que en realidad en el video se ve claramente como el joven golpea a dos compañeros que no lo habían agredido por lo que no se podría aplaudir eso.

“El pedo es que de descontó a los que no fueron jajajaja”, “Jajajaja madreando gente equivocada, así no llegara lejos, no digas mamadas”, “Pero se agarró al que no era”, “Golpeando inocentes? El que lo molestaba no recibió un solo golpe”, son algunos de los mensajes que recibió.

Mientras que otros han destacado que cuando se responde con violencia, lo único que se hace es entrar a un círculo vicioso que no tiene fin.

“En esta época el papá de un niño agredido vendrá con una pistola y matará al niño que solo se defendió de ser molestado y así tendrán un velorio en casa”, “No promuevas la violencia De Nigris. No ves cómo está la sociedad”, “es lo más pendejo que alguien puede decir, pero bueno , viene de ti que se puede esperar?”, escribieron otros usuarios.

Poncho de Nigris (Captura de Pantalla )