Pepillo Origel presume su amistad con Silvia Pinal para responderle a Carlos Ignacio, uno de los productores de la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”.

A través de su video de Youtube, Pepillo Origel se mostró muy molesto con Carlos Ignacio por poner en duda su amistad con Silvia Pinal y aseguró que desde hace años la conoce y siempre buscará lo mejor para ella.

Pepillo Origel señaló que lo único que él dijo es que no le parecía que el posible último proyecto de Silvia Pinal fuera en esta obra de teatro en donde interpreta a una abuelita.

Pepillo Origel se encuentra en medio de la controversia luego de que Carlos Ignacio confesó que estuvo a punto de cachetearlo como Will Smith a Chris Rock durante una comida que ofreció Silvia Pinal.

En su canal de Youtube, Pepillo Origel le respondió a Carlos Ignacio y destacó que lo que había dicho para el programa de radiofónico ‘Todo para la mujer’ era mentita.

Pepillo Origel señaló que Carlos Ignacio nunca le comentó nada como lo dijo en el programa radiofónico de Maxine Woodside.

“Ahí estaba él, pero no me dijo nada, ahora dice que me gritó y que antes no me dio una cachetada. Pero el único comentario fue ese, que no se me hacía lindo que la señora Pinal cierre con eso”

Pepillo Origel