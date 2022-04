Carlos Ignacio estuvo a punto de cachetear a Pepillo Origel como Will Smith por Silvia Pinal. El director contó que el periodista trató de persuadir a la actriz sobre su participación en la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”.

A pesar de que Silvia Pinal se habría mostrado muy feliz de regresar al teatro, Pepillo Origel habría tratado de convencerla de no hacerlo pues no considera que el papel sea digno para ella.

Esto provocó el enojo de Carlos Ignacio, quien esta al frente del proyecto, y aseguró que Pepillo Origel se está tomando atribuciones que no le corresponden.

Carlos Ignacio (Agencia México )

Carlos Ignacio cree que Silvia Pinal sorprenderá al regresar al teatro

Desde hace algunos meses Silvia Pinal se ha mostrado muy contenta de poder regresar al teatro en la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, en donde personificará a la abuelita.

Pese a la alegría de la actriz, Pepillo Origel ha mostrado su inconformidad pues considera que este papel no es digno para Silvia Pinal.

Esto provocó la furia de Carlos Ignacio, pues aseguró que no conocen el papel que interpretará Silvia Pinal por lo que no saben si se encuentra a su altura o no.

En entrevista para el programa radiofónico ‘Todo para la mujer’, Carlos Ignacio relató como estuvo a punto de cachetear a Pepillo Origel, tal y como sucedió en los Oscar 2022 entre Will Smith y Chris Rock.

Tras las críticas que ha recibido por la participación de Silvia Pinal, Carlos Ignacio dejó en claro que es un gran personaje que va a sorprender a todas las personas.

“Va a ser parte de toda la historia, de lo que pasa, una abuelita diferente: glamurosa, muy especial y va a ser una gran sorpresa la que se van a llevar porque nadie se espera, todo mundo dice como Silvia Pinal de la abuelita, están echando pedradas a todo lo que da, véanla y verán” Carlos Ignacio

Carlos Ignacio reveló que a él le molestó saber que Pepillo Origel estaba tratando de convencer a Silvia Pinal para que no participará en la obra de teatro.

“Origel que quiere ver a Silvia como siempre, glamurosa, en una nube, entonces no se imagina lo que pasa en la obra de teatro. Empezó a despotricar que cómo Silvia podía ser una abuelita, una ‘viejitita’, fue su terminología” Carlos Ignacio

Carlos Ignacio se enfrentó a Pepillo Origel por comentario sobre obra donde sale Silvia Pinal

En el video Carlos Ignacio destacó que se enfrentó con Pepillo Origel para pedirle que no hable de algo que no ha visto, pues su proyecto ha revivido a Silvia Pinal.

“No puedes hablar de algo que no conoces, no has visto y no sabes que es lo que pasa. Si es un morbo por lo que va a pasar en la obra de teatro” Carlos Ignacio

Carlos Ignacio reveló que aunque si se enojó con el comentario de Pepillo Origel, no llegó a pegarle como lo hizo Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022, pero señaló que estuvo a punto.

“Simplemente le aclaras las cosas y dices con permiso no estamos de acuerdo y te vas. No llegó a tanto como Will Smith de darle una cachetada, falto poco” Carlos Ignacio

Durante su conversación, Carlos Ignacio explicó que lo que a él le molestó es el comentario que realizó Pepillo Origel enfrente de Silvia Pinal para hacerle cambiar de idea.

“Me molestó mucho el comentario, sobre todo enfrente de Silvia, de meterle en la cabeza la duda de lo que va a hacer. ‘Una viejitititita’… lo que menos tiene el personaje es ‘una viejitititita’” Carlos Ignacio

Carlos Ignacio aseguró que quiere mucho a Silvia Pinal por lo que no la podría en un papel que no hiciera lucir su gran talento.

“Conocemos perfectamente a la señora Silvia Pinal, esa chispa, alegría que tiene, esas ganas de vivir. Tenemos 54 años de conocernos, es casi de mi familia, el cariño que le tengo es para cuidarla, yo sería incapaz de que hiciera un mal papel” Carlos Ignacio