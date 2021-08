Pepillo Origel explota tras ser comparado con ‘La Tigresa’: “Qué chingados te importa”

Pepillo Origel suele generar gran polémica por los comentarios que realiza, como cuando reveló al aire que dudaba que Lucía Méndez había nacido en León, Guanajuato.

Sin embargo, Pepillo Origel se mostró molestó luego de que leyó el comentario de una seguidora en donde lo comparaba con Irma Serrano ‘La Tigresa’ por supuestas cirugías en el rostro.

A través de su canal en Youtube, Pepillo Origel suele compartir varios momentos de su vida, incluso confesó que le habían robado su dinero cuando viajó a Los Ángeles.

En su más reciente video Pepillo Origel se mostró feliz de esta en León, Guanajuato. Sin embargo su humor cambió cuando leyó el comentario de una usuaria que lo comparaba con Irma Serrano ‘La Tigresa’.

De acuerdo con Pepillo Origel, la persona lo criticó por supuestamente haberse excedido con las cirugías en el rostro.

De manera enérgica Pepillo Origel pidió respeto hacia Irma Serrano ‘La Tigresa’ y aseguró que el sólo se ha sometido a una operación en el rostro y detalló que si se realiza otra a ella no le importa.

“Me pone que ‘ya basta de tantas operaciones, que ya me parezco a Irma Serrano’. En primer lugar, no seas igualada con la señora Serrano. Llevo una cirugía y lo conté y si me hago otra y mañana otra qué chingados te importa”

Pepillo Origel señaló que si se opera o no es su cuerpo y a nadie más tiene derecho a opinar sobre el asunto.

“No se meta, que yo también me meto. Majadera. Y si me opero o no me opero, ¿a ti qué te importa? Y te voy a bloquear. Este canal no es para ofender y si estoy cirujeado y si mañana me hago otra cirugía, muy mi cuerpo”

Pepillo Origel