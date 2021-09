El futuro de Laura Bozzo se definirá el próximo 21 octubre, aseguran

Tras presentar una entrevista con el abogado de Laura Bozzo, Diego Ruiz, se reveló en el programa Hoy que el futuro de la conductora de definirá el próximo 21 octubre.

El reportero Sebastián Reséndiz reveló que el abogado de Laura Bozzo habría pedido un nuevo amparo para que la conductora siga en libertad y la audiencia se llevaría a cabo a finales de octubre.

Diego Ruiz Durán (Tomada de Video )

Sebastián Reséndiz señala que Laura Bozzo podría salir a la luz después del 21 de octubre, si le conceden un amparo

El reportero Sebastián Reséndiz ha causado gran polémica por sus comentarios en la sección del programa Hoy, ‘ ¡¿De qué me hablas!? ’.

En esta sección Andrea Escalona , Martha Figueroa , Pepillo Origel y Sebastián Reséndiz hablaron sobre la situación legal de Laura Bozzo.

Sin embargo Sebastián Reséndiz fue quien levantó polémica al revelar que el próximo 21 de octubre se llevaría una audiencia en donde se definiría el futuro de Laura Bozzo.

“El 21 de octubre hay audiencia, porque al abogado volvió a pedir otro amparo, nada mas que el abogado se hace pato y no quiere decir” Sebastián Reséndiz

En ese sentido destacó que el abogado busca que Laura Bozzo pueda llevar su proceso en libertad.

“Pero él volvió a pedir un amparo para que ella pueda salir a la luz, en libertad para poder vivir este proceso, pero el 21 se define” Sebastián Reséndiz

Pero no fue el único comentario que realizó Sebastián Reséndiz, ya que el reportero causó el enojo de sus compañeros al señalar que le deberían de cantar a Laura Bozzo el tema de Luis Miguel ‘Entrégate’.

Andrea Escalona y Pepillo Origel de inmediato mostraron su molestia por el comentario.

Pepillo Origel le pide a Laura Bozzo que se comunique con él de manera urgente

Durante el programa Hoy se habló sobre la situación legal que enfrenta Laura Bozzo. La primera en hablar fue Martha Figueroa quien aseguró que la conductora no se encontraba escondida en la casa de Pepillo Origen en San Miguel de Allende.

En ese momento Pepillo Origel tomó la palabra y señaló que para él Laura Bozzo se debe de mantener callada y escondida en lo que se arregla su situación legal.

“Yo siento que Laura tiene que guardar un silencio y esconderse ahorita, hasta que no se aclaren las cosas” Pepillo Origel

Pepillo Origel incluso le pidió a Laura Bozzo que se comunique con él de manera urgente.

Andrea Escalona aprovechó ese momento para señalar que Laura Bozzo no se encontraba en la propiedad que tiene en Villa del Carbón. También puntualizó que ella no cree lo que dijo el abogado Diego Ruiz de que la conductora no se encuentra en contacto para ver como va su proceso legal.

Por su parte Martha Figueroa le envió ánimos a Laura Bozzo y le pidió que no se venga abajo y que siga adelante.